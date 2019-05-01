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Belçika'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:45 | Son Güncelleme

Belçika'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Başta Brüksel olmak üzere, büyükşehirlerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerinde yürüyüşlerin yanı sıra konuşmalar, konserler ve eğlence ön plandaydı.

Brüksel'de geleneksel 1 Mayıs yürüyüşüne Adalet Sarayı önünden başlandı, yürüyüş Ruouppe Meydanı'nda sona erdi. Yüzlerce insanın katıldığı yürüyüşte göçmenler de yer aldı. Yürüyüşte katılan işçiler üzerinde Fransızca "Yaşasın 1 Mayıs" yazan pankart açtı.

Brüksel'deki Rouppe Meydanı'na ailece gelen binlerce kişi, kutlamalarda doyasıya eğlendi.

Sosyalist Parti, sendikalar, dernekler ve Uluslararası Af Örgütü gibi önemli insani yardım kuruluşları tarafından işçiler için stantlar, çocuklar için ise eğlence alanları kuruldu.

Her stantta, ziyaretçilere bilmeleri gereken haklar ve hukuki konularda bilgi aktarıldı.

Her yıl kurulan büyük sahnede verilen konser ile işçiler ve aileleri eğlenceli vakit geçirdi.

Belçika'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Belçika'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bürüksel

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