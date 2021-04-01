Belçika'da '1 Nisan şakası' kontrolden çıktı, parkta toplanan binlerce kişiye polis müdahale etti

Hafta sonu kutlanacak Paskalya bayramı nedeniyle her şeyin ücretsiz olacağı kaydedilen festival için, yaklaşık 70 bin Facebook kullanıcısı katılacağını bildirdi.

Partide koronavirüs önlemlerinin uygulanmayacağı belirtilen duyuruda, katılımcıların maske takmasına ve sosyal mesafe kuralına uymalarına gerek olmadığı vurgulandı.

Belçikalı bir grup sosyal medya kullanıcısı, şaka amacıyla Facebook üzerinden, 1 Nisan'da Brüksel'in merkezindeki parkta dünyaca ünlü 100'den fazla DJ'in katılımıyla "La Boum" adlı bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

Polisin "dağılın" uyarısına şişe ve taşlarla karşılık veren katılımcılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çevik kuvvet ekipleri, koronavirüs önlemlerini ihlal eden kalabalığa tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polisin, "Bu 1 Nisan şakası, gerçek değil. Gelmeyin!" uyarısına rağmen, Bois de la Cambre parkında 5 binden fazla kişi toplandı.

5 bini aşkın kişi toplandı

Brüksel Savcılığı ve polis, birkaç gündür bunun "1 Nisan şakası" olduğunu ve boş yere Bois de la Cambre parkına gelinmemesi çağrısında bulunuyordu. Polis, katılımı önlemek için sabah saatlerinden itibaren park etrafında önlem almaya başladı.

Ancak tüm önlemlere rağmen Perşembe öğleden sonra 5 binden fazla kişi, parka geldi. Çoğunluğu gençlerden oluşan topluluk, beraberinde getirdikleri hoparlörlerden yükselen müzik eşliliğinde dans ederek eğlenmeye başladı.

Polisin "dağılın" uyarısına "Polis, polis, seni üzceğiz", "O parti nerede, işte burada" sloganları ile karşılık veren katılımcılar, güvenlik güçlerine havai fişek, şişe ve çeşitli maddeler attı. Bir polis memuru, kafasına isabet eden havai fişek nedeniyle yaralandı.

Çevik kuvvet ekipleri kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Müdahaleye rağmen kalabalığın dağılmaması nedeniyle bölgeye takviye polis ekipleri gönderildi. Parkın üzerinde polis helikopteri ve drone'ları konuşlandırıldı.

Parkta toplanan kalabalık arasında, koronavirüs önlemlerini protesto etmek için gelen çok sayıda kişi de yer aldı. Birçok katılımcı, önlemlerin abartılı olduğunu ve yeterince uygulandığını savundu.