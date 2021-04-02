Belçika’da “1 Nisan şakası” polis müdahalesi ile son buldu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 1 Nisan şakası olarak sosyal medya da yayılan festivale binlerce kişinin katılması ile polis, katılımcıları tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile dağıttı.

Sosyal medya üzerinden son birkaç gündür yapılan paylaşımlar ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Bois de la Cambre Parkı’nda 1 Nisan günü birden çok sahnenin kurulacağı ve ünlü Dj’lerin katılacağı “La Boum” adında bir müzik festivali düzenleneceği duyuruldu.

Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı söylendi

Paylaşımlarda festivalde, Covid-19 tedbirlerinin ise uygulanmayacağı belirtilirken, dünyaca ünlü Dj Calvin Harris ile Daft Punk grubunun son bir defaya mahsus bir araya gelerek sahne alacağı ifade edildi.

1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı

Ancak festivalin yapılacağı gün, festivali organize ettiğini öne süren kişiler, bunun sadece 1 Nisan şakası olduğunu ifade ederek, sosyal medya üzerinden festivalin yapılmayacağını bildirdi. Sözde organizatörler, festivali 2022’ye ertelediklerini açıklayarak, "Boum ertelendi. Bir kez daha seni gafil avladık" dedi.