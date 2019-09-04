Belçika'da 100 gündür hükümet kurulamadı

BRÜKSEL (AA) - YUSUF HATİP - Federal devlet yapısına sahip Belçika'da 26 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı.

Belçika Kralı Philippe'in seçimlerden dört gün sonra partileri uzlaştırmak için atadığı deneyimli siyasetçiler Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders ile Flaman Sosyalist Parti (SP.A) üyesi Johan Vande Lanotte'nin, Flaman ve Valon partilerini uzlaştırma çabaları da sonuçsuz kaldı.

Ülkede şu ana kadar sadece Brüksel Başkent Bölgesi'nde hükümet kurulabildi. Flaman ve Valon bölgelerinde henüz hükümet kurulamazken, federal düzeyde de koalisyon görüşmeleri neticelendirilemedi.

Kral'a seçimlerden bu yana koalisyon görüşmeleriyle ilgili çeşitli raporlar sunan Reynders ve Lanotte, geçen hafta hükümette yer alabilecek yedi partiyi bir masada buluşturmayı başardı. Bununla birlikte Fransızca konuşan Valon bölgesi partileri ile Flaman bölgesi partileri arasındaki etnik temelli ayrılıktan kaynaklanan politikaların müzakereleri tıkadığı gözleniyor.