Belçika'da 20 yıl önce kaybolan çocuk bulundu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da 1999'da 14 yaşındayken kaybolan ve resmi kayıtlara "öldü" yazılan Simon Lembi bulundu.
Yerel basında çıkan haberlerde, kaybolmadan önce ailesine dışarda televizyon izlemek istediğini söyleyerek evden ayrılan ve daha sonra dönmeyen Lembi'nin, arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine resmi kayıtlara "öldü" olarak geçirildiği belirtildi.
Haberde, 1999'da 14 yaşındayken kaybolan Lembi'nin Avrupa'da henüz ismi açıklanmayan bir yerde hayatta olduğunun belirlendiği ifade edildi.
Yetkililerin, konuya ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Lembi'nin 4 çocuklu ailesi, 1999'da Angola'dan Belçika'ya göç etmiş, bir hafta sonra Lembi kaybolmuştu.
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