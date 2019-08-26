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Belçika’da 2018 yılında 52 ton kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 13:27 | Son Güncelleme

Belçika federal polisi, 2018 yılında düzenlediği operasyonlarda 52 tondan fazla kokainin ele geçirdi.NATO Genel Merkezi ve Avrupa Birliği’nin önemli kurumlarını topraklarında barındıran Belçika’da, geçtiğimiz yıl rekor seviyede kokaine el konulduğu açıklandı.

Belçika federal polisi, 2018 yılında düzenlediği operasyonlarda 52 tondan fazla kokainin ele geçirdi.
NATO Genel Merkezi ve Avrupa Birliği’nin önemli kurumlarını topraklarında barındıran Belçika’da, geçtiğimiz yıl rekor seviyede kokaine el konulduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, Belçika Federal Polisi’nin 2018 yılında toplam 2 milyar 640 bin euro tutarında, 52 ton 804 kilo kokaini ele geçirdiği kaydedildi. Polisin geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda aramayla 98 baskın gerçekleştirdiği ve 394 kişiyi yasadışı uyuşturucu ticaretinden tutukladığı da yapılan açıklamada yer aldı.
Söz konusu uyuşturucu maddelerin yüzde 90’ına yakınının limanlarda ele geçirildiğine vurgu yapıldı. Avrupa’nın en büyük ikinci limanı olarak kabul edilen Anvers Limanı’nın, uyuşturucu trafiğinde önemli rol oynadığı ve uyuşturucunun en çok bu limanda gerçekleştirilen aramalara takıldığı bildirildi.
Federal Polisin Uyuşturucu ile Mücadele Merkez Birimi Uzamanı Marc Vancoillie, “Analizlerime göre bunun nedeni, kaçakçılar tarafından yakılan bir ‘yeşil ışık’. İthalatı en üst seviyeye çıkartmak için doğru bir zaman olduğunu düşündüler. Depolanan miktarlar o kadar arttı ki, kilo fiyatlarında keskin düşüş yaşandı” dedi. Vancollie, uyuşturucunun artık kargo paketi şeklinde de gönderilmeye başlandığını belirtirken, 300 ila 500 gram kokain içeren önemli sayıda posta ve parsel gönderisinin Belçika ve Hollanda’dan Avustralya ve Yeni Zelanda’ya gönderilerek neredeyse dört kat daha fazla fiyata satıldığı bilgisi verdi.

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