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Belçika'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

Belçika'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Passage 44 isimli merkezde yüzlerce çocuk ve yetişkinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, sözlerine herkesin bayramını kutlayarak başladı.

Gümrükçü, çocukların bayramda eğlenmelerinin hakları olduğunu belirterek, "Ama ben sizden bir tek şey rica ediyorum. Bu gün bu bayramın niye size armağan edildiğini çok iyi bilmenizi ve anlamanızı istiyorum. Çünkü sizler bugünün küçüklerisiniz ama sadece bunun için armağan edilmedi bu bayram size. Sizler yarının büyüklerisiniz. Dünyanın geleceği size bağlı." ifadelerini kullandı.

Çocuklara eğitimlerine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunan Gümrükçü, "Bu günü size armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü çok iyi anlamanızı istiyorum." dedi.

Gümrükçü, Türk Özel Sektör Derneği'ne (TÖSED), Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır'a, eğitim müşavirliğine, öğretmenlere ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, çocuklar gösteriler sergiledi.

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23 Nisan Belçika kutlama

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