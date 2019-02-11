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Belçika’da 38 sarı yelekli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

Belçika’da Sosyalist Partisi Genel Başkanı Elio Di Rupo’nun evi önünde protesto düzenleyen 38 sarı yelekli gözaltına alındı.Belçika’nın Mons kentinde ikamet etmekte olan Eski Başbakan Elio Di Rupo’nun evi önünde yaklaşık 100 sarı yeleklinin protesto düzenlemişti.

Belçika’da Sosyalist Partisi Genel Başkanı Elio Di Rupo’nun evi önünde protesto düzenleyen 38 sarı yelekli gözaltına alındı.
Belçika’nın Mons kentinde ikamet etmekte olan Eski Başbakan Elio Di Rupo’nun evi önünde yaklaşık 100 sarı yeleklinin protesto düzenlemişti. Sosyalist Partisi Milletvekili ve Parti Genel Başkanı Di Rupo’nun evindeki protesto esnasında posta kutusuna havai fişek atmasıyla polis 38 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Mons Emniyeti Sözcüsü Komiser Marc Garin, “Sarı yeleklilerin protesto eylemi izinsiz gerçekleşti ve eylemciler yolu işgal etti. Yerel polis olarak Federal Polisten takviye aldık. Bazı göstericilerin provokasyon için açıkça hazır olduklarını gördük. Örneğin, havai fişekler Di Rupo’nun posta kutusuna atıldı ve maddi hasar ile sonuçlandı” diye konuştu.

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