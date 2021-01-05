Belçika'da açılacak restoran boyu, kilosu ve yaşına göre müşterinin ne yiyeceğine karar verecek

Belçika'da bu ay sonu açılacak bir restoranın çalışanları; yaşı, boyu, kilosu, cinsiyeti ve günlük haraketliliğine bakarak müşterilerinin ne yemesi gerektiğine karar verecek. Restoranın işletmecileri, amaçlarının, insanları sağlıklı bir tabağın ne olduğu konusunda bilinçli hale getirmek olduğunu söylüyor.

Ghent şehrinde açılış hazırlıklarını sürdüren restoranın sahibi 28 yaşındaki Robbe Vandenhoucke, beslenme eğitimi almış bir diyetisyen. Partneri Laura ile birlikte işletecekleri restoranın fikri, bir bisiklet takımının beslenme rehberliği sırasında doğmuş.

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Robbe Vandenhoucke, bir sporcunun beslenmesinin o gün nasıl yarışacağına göre ayarlandığını, dağ etabı için farklı, düz bir alandaki yarışmalar için ise daha değişik bir beslenme tablosu belirlendiğini söylüyor.

Bisikletçilerin kişselleştirilmiş günlük beslenme tablosundan ilham alan Belçikalı beslenme uzmanı, bunu restoranda uygulamaya başlayacak. Müşterinin ne yiyeceğini sadece iştahı değil; boyu, kilosu, cinsiyeti ve günlük haraketliliği de belirleyecek.