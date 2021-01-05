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Belçika'da açılacak restoran boyu, kilosu ve yaşına göre müşterinin ne yiyeceğine karar verecek

05.01.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Belçika'da bu ay sonu açılması hedeflenen bir restoranın çalışanları; yaşı, boyu, kilosu, cinsiyeti ve günlük haraketliliğine bakarak müşterilerinin ne yemesi gerektiğine karar verecek. Restoranın işletmecileri, amaçlarının, insanları sağlıklı bir tabağın ne olduğu konusunda bilinçli hale getirmek olduğunu söylüyor.

Belçika'da bu ay sonu açılacak bir restoranın çalışanları; yaşı, boyu, kilosu, cinsiyeti ve günlük haraketliliğine bakarak müşterilerinin ne yemesi gerektiğine karar verecek. Restoranın işletmecileri, amaçlarının, insanları sağlıklı bir tabağın ne olduğu konusunda bilinçli hale getirmek olduğunu söylüyor.

Ghent şehrinde açılış hazırlıklarını sürdüren restoranın sahibi 28 yaşındaki Robbe Vandenhoucke, beslenme eğitimi almış bir diyetisyen. Partneri Laura ile birlikte işletecekleri restoranın fikri, bir bisiklet takımının beslenme rehberliği sırasında doğmuş.

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan Robbe Vandenhoucke, bir sporcunun beslenmesinin o gün nasıl yarışacağına göre ayarlandığını, dağ etabı için farklı, düz bir alandaki yarışmalar için ise daha değişik bir beslenme tablosu belirlendiğini söylüyor.

Bisikletçilerin kişselleştirilmiş günlük beslenme tablosundan ilham alan Belçikalı beslenme uzmanı, bunu restoranda uygulamaya başlayacak. Müşterinin ne yiyeceğini sadece iştahı değil; boyu, kilosu, cinsiyeti ve günlük haraketliliği de belirleyecek.

Restoranda, müşterinin verdiği bilgiler doğrultusunda, protein ve kalori ihtiyacı hesaplanacak. Öğle yemeği isteyen bir müşteriye, günün geri kalanında neler yapacağı sorulacak.

Günün geri kalanını masa başında geçiren bir kişi, ayakta çalışan birine göre daha az kaloriye ihtiyaç duyacağı için, tabağı ona göre daha az ayarlanacak. Kilo vermek ya da kilo almak istediğini belirtenlerin tabakları da bu isteğe göre hazırlanacak.

Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle restoranlar halen sadece paket servisi hizmeti veriyor. Mevcut şartlarda restoranların 13 Ocak'ta açılması öngörülüyor.

Reuters

Menüde kızarmış ağır yiyecekler olmayacak

Belçikalı girişimcilerin bu projesi, yeme bozukluğuna yol açacağı gerekçesiyle eleştirilmiş ve "Müşteriye sadece bir havuç ve bir bardak su mu vereceksiniz?" diye alay edenler olmuş.

Vandenhouck ise restoranda, müşterilerin genellikle bir diyet sırasında evde yediklerinden daha fazlasını yiyebileceklerini söylüyor.

Restoranın yemek listesinde de, kızarmış ağır yiyecekler bulunmayacak. Kıyılmış dana köfte, kimyonlu, biberli biftek ve vegan müşteriler için soya kökenli ürünler gibi yemek seçenekleri sunulacak.

İşletmecilere göre, burası Cumartesi akşamı saatlerce mum ışığında yemek yenecek bir restoran değil. Ağırlıklı olarak paket servisi ya da mümkün olan en kısa sürede hazırlanan sağlıklı bir öğle yemeği için hizmet verecek.

Belçikalı girişimciler, amaçlarının, insanların iyi yemeklerin tadını çıkarmasını sağlamak ve sağlıklı bir tabağın ne olduğu konusunda daha bilinçli hale gelmelerine katkıda bulunmak olduğunu belirtiyor.

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