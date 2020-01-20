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  4. Belçika'da aşırı sağcı parti Türkçe ve Arapça afişleri şikâyet etti

Belçika'da aşırı sağcı parti Türkçe ve Arapça afişleri şikâyet etti

20.01.2020 18:23 | Son Güncelleme

Flaman Çıkarı (Vlaams Belang) Partisi, Ghent Belediye Meclisi'nin kent içindeki düşük emisyon uygulaması konusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla Türkçe ve Arapça hazırladığı afişleri şikâyet etti.

Belçika'da aşırı sağcı parti Türkçe ve Arapça afişleri şikâyet etti

Belçika'da aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi (Vlaams Belang), Ghent Belediye Meclisi'nin, kent içindeki düşük emisyon uygulaması konusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla Türkçe ve Arapça olarak hazırladığı afişleri şikâyet etti.

Belçika'nın Flaman kesiminde yer alan Ghent şehri, 1 Ocak'tan itibaren kentteki hava kalitesini arttırmak için, düşük emisyon bölgesi (LEZ) uygulaması başlattı.

Kent merkezine havayı kirleten dizel ve benzinli araçların girişini yasaklayan uygulama kapsamında, 1 Şubat'tan itibaren çevreyi kirletenlere para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ghent Belediye Meclisi, şehirde yaşayan çok sayıda Türkiye ve Arap kökenli göçmenin, uygulanacak cezalardan haberdar olması için yoğun bir tanıtım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda Türkçe, Arapça ve Flamanca afişler hazırlandı. Kentin işlek noktaları ile Türk ve Araplar'a ait camilere asılan afişler, aşırı sağcı partinin tepkisine neden oldu.

Flaman Çıkarı Partisi, Türkçe ve Arapça afişlerin, dil mevzuatına aykırı olduğunu savundu. Partinin Ghent İl Başkanı Johan Deckymn, belediye meclisinin, bu afişlerle yasa ve yönetmelikleri ihlal ettiğini öne sürerek, Daimi Dil Denetleme Kurulu ve belediye aleyhine şikâyet başvurusunda bulundu.

Aşırı sağcı politikacı, kent yönetiminin, "resmi dil, dışında başka bir seçenekte bulunamayacağını savunarak, "Şehir yönetimi ve belediye, resmi dili yani Flamanca'yı kullanmalıdır" dedi.

Belediye meclisi ise, Türkçe ve Arapça afişlerin, dil mevzuatı ile çelişmediğini belirterek, bunun "istisnai ve hedefi iyi bekirlenmiş önemli bir kampanya olduğunu" belirtti.

Meclis, afişlerin, Daimi Dil Denetleme Kurulu kurallarına göre, doğru bir şekilde hazırlandığını vurguladı.

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