Belçika'da aşırı sağcı siyasetçi insan kaçakçılığından tutuklandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Mechelen şehrinde, aşırı sağcı parti Yeni Flaman İttifakının (N-VA) belediye meclisi üyesi, Orta Doğu'dan ülkeye Hristiyan göçmenlerin getirilmesi sürecinde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Anvers Savcılığı, Mechelen kentinin N-VA'lı belediye meclisi üyesi Melikan Kucam'ın "insan kaçakçılığı, organize suç, rüşvet ve haraç kesme" suçlarından tutuklandığını duyurdu.

Özellikle ülkedeki Süryani toplumuyla yakın ilişkileri olan Kucam'ın, Suriye ve Irak'taki Hristiyanlara "insani vize" verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı, normalde 350 avro karşılığında verilen insani vizeler için 2 bin ila 10 bin avro aldığı iddia edildi.

Göçmen karşıtlığıyla tanınan N-VA'nın eski Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Melikan Kucam'ın yaklaşık 207 kişi için bakanlığa insani vize başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Francken, görevi nedeniyle usülsüzlükte kendisinin de sorumluluğu bulunduğuna ilişkin suçlama ve eleştirileri reddederken, konuyla bir ilgisi olmadığını ve süreçten haberdar olmadığını ifade etti.

Kucam 2 gün önce gözaltına alınmış ve hakkındaki iddialar nedeniyle aşırı milliyetçi N-VA'dan ihraç edilmişti.

Belçika, 2015 yılından bu yana Orta Doğu'da bulunan Hristiyanların ülkeye ilticasını "insani vize"lerle kolaylaştırıyor. Bu çerçevede ülkeye getirilen Hristiyan göçmenlerin sayısı 900'ü geçmiş durumda.

