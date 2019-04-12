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Belçika’da avukat barosundan hükümete dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:34 | Son Güncelleme

Belçika’nın Frankofon ve Almanca konuşan topluluğun Barosu, yargı personeline yönelik saygı gösterilmediğini savunarak, Belçika Federal Hükümeti’ne karşı dava açmaya hazırlanıyor.Belçika’nın Frankofon ve Almanca konuşan topluluğun Barosu, yargı personeline yönelik saygı gösterilmediğini savunarak, Belçika Federal Hükümeti’ne karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Belçika’nın Frankofon ve Almanca konuşan topluluğun Barosu, yargı personeline yönelik saygı gösterilmediğini savunarak, Belçika Federal Hükümeti’ne karşı dava açmaya hazırlanıyor.
Belçika’nın Frankofon ve Almanca konuşan topluluğun Barosu, yargı personeline yönelik saygı gösterilmediğini savunarak, Belçika Federal Hükümeti’ne karşı dava açmaya hazırlanıyor. Adalet Bakanı Koen Geens’in adalet personelinin yüzde 90 oranında olduğunu söylemesine tepki gösteren ve buna inanmadığını söyleyen Frankofon ve Almanca konuşan topluluğun Barosu’nu temsil eden Başkan Jean-Pierre Buyle, personelin yüzde 83-84’lerde olduğunu iddia ederek, mahkemeler arasında ciddi seviyede eşitsizlikler olduğunu belirtti.
Mahkemeler arasında ciddi eşitsizlik olması nedeniyle yargı personeline saygı gösterilmediğini düşünen Jean-Pierre Buyle, Mayıs ayında Brüksel mahkemesinde federal hükümete karşı dava açacaklarını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Buyle, "Bu tür prosedürler, hükümetin yükümlülüğündedir. Biz sadece hükümeti bu konuda uyararak üzerine düşeni yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İki ayrı şikayette bulunacaklarını bildiren Başkan Buyle, birinci şikayetin yargının bağımsızlığına saygı duyulmaması ve ayrılan kaynakların yetersizliği ile ilgili olduğunu, ikinci şikayetin ise makul bir süre içerisinde adalet sağlama konusunda elde edilen imkansızlıklar yüzünden vatandaşlara yönelik etkili bir adalet yolunun ihlali ile ilgili olduğunu ifade etti.
Başkan Buyle ayrıca, son iki hükümetin adalet konusunda sınıfta kaldıklarının altını çizdi.

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