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Belçika’da başörtülü kadına bıçaklı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 21:45 | Son Güncelleme

Belçika’nın başkenti Brüksel’de çocuklarını okula götürürken bıçaklı saldırıya uğrayan başörtülü bir kadın ağır yaralandı.Anderlecht şehrinde, 3 çocuğunu okula götüren 32 yaşındaki başörtülü kadın bıçaklı saldırıya uğradı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de çocuklarını okula götürürken bıçaklı saldırıya uğrayan başörtülü bir kadın ağır yaralandı.
Anderlecht şehrinde, 3 çocuğunu okula götüren 32 yaşındaki başörtülü kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Yerel saatle 07.30 sularında gerçekleşen saldırı sonucu karnından yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilerde kadının hayati tehlikesinin devam ettiği, çocukların ise hastanede psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Saldırgan henüz bulunamazken, polisin araştırmalarını sürdürüyor.
Anderlecht’te 30 Aralık 2018 tarihinde küçük kızıyla birlikte kaldırımda yürüyen başörtülü bir kadına, vücuda yüksek gerilimli elektrik veren ve geçici felce neden olan silah ile saldırıda bulunulmuştu.

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