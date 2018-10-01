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Belçika'da bebekleri öldürülen göçmen ailesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

Polis kurşunuyla hayatını kaybeden 2 yaşındaki göçmen bebeğin ailesi, ülkede düzensiz göçmen konumunda hayatını sürdürmeye devam ediyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da dört ay önce polis kurşununa kurban giden göçmen bebeğin ailesi, iltica hakkı başvurularının ardından sürecin sonuçlanmasını bekliyor.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine konuşan 2 yaşında hayatını kaybeden göçmen bebek Mawda'nın ebeveynleri, kızlarının mezarına yakın olmak için dört ay önce yaptıkları iltica başvurusuna ilişkin hiçbir gelişme olmadığını belirtti.

Kızlarının polis kurşunu nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Belçika Başbakanı Charles Michel'in bizzat kendilerini ziyarete geldiğini ve ülkede kalmaları için tüm gerekli işlemlerin yapılacağına dair teminat verdiğini belirten baba Shamden, süreçte herhangi bir ilerleme olmadığını ve Belçika'da hala düzensiz göçmen konumunda yaşadıklarını ifade etti.

Shamden, belediyenin tesis ettiği bir evde kaldıklarını ve kızlarının ölümünün ardından toplanan yardımlarla geçindiklerini dile getirdi.

Mawda'nın ailesinin iltica başvuru sürecini katı göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan Theo Francken'ın liderliğindeki Göç Bakanlığı'nın sonuçlandırması gerekiyor. Göç Bakanlığı yaptığı açıklamada, aileye ilişkin araştırmanın sürdüğünü ve henüz bir kararın alınmadığını kaydetti.

- Polisin göçmen kamyoneti takibi ölümle sonuçlanmıştı

Belçika polisinin 17 Mayıs'ta göçmenlerin bulunduğu şüpheli bir kamyoneti takibe almasının ardından ateş açması ve kurşunun 2 yaşındaki Mawda'ya isabet etmesi sonucu göçmen bebek hayatını kaybetmişti.

Polisin kamyonetini tekerini hedef aldığı iddia edilmiş, olay ülke genelinde göçmen politikası ve polis şiddetine karşı büyük protestolara yol açmıştı.

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