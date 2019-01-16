Belçika'da belediye meclisi üyesine insan kaçakçılığı suçlaması

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Mechelen kentinde aşırı sağcı parti Yeni Flaman İttifakının (N-VA) belediye meclisi üyesi, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Anvers Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Mechelen Belediye Meclisinin N-VA'lı üyesi Melikan Kucam, "insan kaçakçılığı, organize suç, rüşvetçilik ve haraç kesme" şüphesiyle yakalandı.

Özellikle ülkedeki Süryani toplumuyla yakın ilişkileri olan Kucam'ın, Suriye ve Irak'taki Hristiyanlara "insani vize" verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı, normalde 350 avro karşılığında verilen insani vizeler için 2 bin ila 10 bin avro aldığı iddia edildi.

Gözaltı kararının ardından aşırı milliyetçi N-VA'dan, Kucam'ın partiyle ilişiğinin kesildiği duyuruldu. Partinin eski Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken ise iddialar karşısında şoke olduğunu ve üzüntü duyduğunu açıkladı.

Belçika, 2015 yılından bu yana savaş bölgelerinde bulunan Hristiyanların ülkeye ilticasını "insani vizelerle" kolaylaştırıyor.

