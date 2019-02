Belçika’da binlerce öğrenci sokakta

Belçika genelinde binlerce öğrenci hükümetin iklim değişikliği politikasına karşı sokakta eylem yaptı.

Belçika’da aktivist öğrenci 17 yaşındaki Anuna De Wever öncülüğünde kısa süre önce başlatılan iklim değişikliği için yürüyüş, ülke genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla bir kez daha gerçekleşti. Çoğu öğrencilerden oluşan on binler, iklim değişikliği için düzenlenen yürüyüşe katıldı. Bu hafta dördüncüsü düzenlenen yürüyüşe katılım her geçen hafta katlanarak artıyor.

Leuven şehrinde ise protestolara rekor sayıda öğrenci katılarak hükümetin iklim değişikliği politikası protesto edildi. Hükümetin iklim değişikliği politikasına sahip çıkan partiler olduğu gibi karşı çıkan partiler de bulunuyor. Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken, “Öğrencilerin sınıftaki dersleri yerine iklim değişikliğini protesto etmek için sokağa çıkmaları ve bunları destek veren belediye başkanlarını kınıyorum” dedi.

Hasselt’teki öğrencilerin iklim değişikliği protestosuna katılarak destek veren PVDA (İşçi) Partili Onur Akpınar, “’İklim değişikliğinden daha sıcağız’ gibi sloganlar atılan bu yürüyüşte hepimiz ve özellikle hükümet iklim değişikliği konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Belçika’da eylemciler hükümetlerin iklim değişikliğine karşı yeterli olmayan politikaları protesto etmenin yanı sıra, 26 Mayıs günü düzenlenecek federal ve bölgesel seçimlere kadar her Perşembe eylem düzenleyip iklim değişikliğine siyasilerin dikkatini çekerek seçim tartışmalarına yön vermeyi amaçlıyor. Bizler gençlerin hükümete yönelik iklim değişikliği tepkisini anlıyor ve destekliyoruz” dedi.