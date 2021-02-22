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Belçika'da bir grup polisten meslektaşları hakkında suç duyurusu: 'Gözaltında kötü muamelede bulundular'

22.02.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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Belçika'da bir grup polisten meslektaşları hakkında suç duyurusu: 'Gözaltında kötü muamelede bulundular'

Brüksel'de düzenlenen bir gösteride gözaltına alınanlara kötü muamele edildiğini söyleyen bir grup polis, meslektaşları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup polis, "polis şiddetini protesto gösterisi" sırasında gözaltına alınan kişilere kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle, bazı meslektaşları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polis sendikası da bir açıklama yaparak, gözaltında kötü muameleden rahatsız olan polis memurlarının, "vicdanlı, iyi polisler" olduğunu söyledi.

Brüksel Savcılığı, aralarında reşit olmayan kişilerin de bulunduğu gözaltındaki göstericilere yönelik muamelesi nedeniyle, polislerle ilgili soruşturma başlattı. Polis örgütü de kendi soruşturma sürecini yürütecek.

Brüksel'de son aylarda 2 kişinin gözaltında hayatını kaybetmesi ve polisin toplumsal olaylara müdahale ederken orantısız güç kullanması, "polis şiddeti" tartışmasını gündeme getirdi. Bu nedenle, 24 Ocak'ta bir gösteri düzenlendi.

Pandemi nedeniyle İzinsiz olduğu belirtilen "polis şiddetini protesto gösterisine" polis müdahale etti. O gün aralarında 18 yaşından küçük 86 gencin de bulunduğu toplam 230 kişi gözaltına alındı.

Brüksel'deki bir polis merkezinde hücreye atılan göstericilerden bazıları polis tarafından darp edildi. Hücreye konan kişilerin tuvalete gitmesine ve reşit olmayanların ebeveynleriyle iletişime geçmesine izin verilmedi.

Polisin, gözaltındaki protestoculara yönelik kötü muamelesi, o gece nöbetçi olan çok sayıda polis memurunu da rahatsız etti.

Polis şiddetini protesto ederken gözaltına alınanlar arasında çok sayıda reşit olmayan genç vardı

Polis sendikası şikayetçi polislerden yana

Belçika Polis Sendikası'nın (ACOD), "vicdanlı polisler" diye tanımladığı bir kısım memur, gözaltındakilere kötü muamele ettikleri ve görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle diğer meslektaşları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polis memurlarının yanısıra, gözaltında kötü muamele gördüğünü belirten protestocular da polislerden şikayetçi oldular.

Şikayetler üzerine hem Polis Suçlarını Araştırma Komitesi (Komite P) hem de savcılık, şikayetlerle ilgili olarak iki ayrı soruşturma başlattı.

Belçika Polis Sendikası Brüksel Şubesi'nden Marc Duplessis, kamu yayıncısı VRT'ye, gözaltılar sırasında usülsüzlüklerin yaşandığını ve polislerin şiddet olayına karıştığını söyledi.

Sendika temsilcisine göre, gözaltında polis şiddetini ihbar eden polisler, vicdanlı davrandı.

Duplessis, "Onlar iyi polisler. Bu tür olumsuz davranışlar bir polis memuruna yakışmadığı için derhal şikayet edilmelidir" dedi.

Brüksel polisi, son 1 yılda Adil, Mahdi ve son olarak İbrahim Barrie adlı göçmen kökenli gençler ile birkaç yıl önce de Slovak iş insanı Jozef Chovanec'in kovalamaca veya gözaltı sırasında ölmesi nedeniyle zaten eleştirilerin hedefindeydi.

Kentte 24 Ocak'da düzenlenen protesto gösterisinde, bir mülteci ailenin 2 yaşındaki kız çocuğu Mawda'nın da polis kurşunuyla öldürülmesi tepki yaratmış, "polis şiddetine son verilmesi ve sorumluların cezalandırılması" yolunda çağrılar yapılmıştı.

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