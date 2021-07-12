Belçika'da Bir Hastaya Aynı Anda iki Farklı COVID-19 Varyantı Bulaştı

Belçika’da Mart ayında COVID-19 rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 90 yaşındaki bir kadın hastaya, Corona virüsün iki farklı varyantının aynı anda bulaşmış olduğunun tespit edildiği açıklandı. Hasta kadının Corona virüsü aşısı yaptırmamış olduğuna dikkat çekildi.

Belçika’da bilim kurulu tarafından kamuoyuyla paylaşılan araştırma bu yıl Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi’nde de tartışıldı. Uzmanlar yapılan çalışmalar neticesinde bunun mümkün olduğunun görüldüğünü bir kişiye aynı anda iki farklı varyantın bulaşabileceğini söyledi.

Yapılan açıklamada 90 yaşındaki kadın hastaya aynı anda virüsün Güney Afrika ve ingiltere’de görülen Alfa ve Beta varyantlarının bulaştığının tespit edildiği belirtildi. Hastanın virüsü iki farklı kişiden aldığı ifade edildi.

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 90 yaşındaki kadın hastanın herhangi bir aşı yaptırmadığına da dikkat çekildi.

Uzmanlar bunun çok nadir görülen bir durum olduğunu ve aynı anda iki farklı varyantın bulaştığı tespit edilen ilk vaka olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Belçika bilim kurulu ülkede her iki varyantın da aktif olarak görüldüğünü belirtiyorlar. Öte yandan Avrupa Komisyonu, son dönemde dünya genelinde hızla yayılan Delta varyantının AB ülkelerinde bu yaz ayları boyunca en sık görülen varyant olacağı uyarısında bulundu. Hali hazırda aralarında İngiltere, İspanya ve Portekiz’in de bulunduğu ülkelerde Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarında artışlar yaşanıyor.

