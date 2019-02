Belçika’da bir Türk yılın kuaförü seçildi

Belçika’da düzenlenen The Hair Games adlı yarışmada Sevda Durakan yılın kuaförü seçildi.

Belçika’da düzenlenen The Hair Games yarışmasında yılın kuaförü Sevda Durakan seçildi. Yıllar süren tecrübesi ve New York, Londra, Amsterdam ve Nice’deki eğitimleriyle Sevda Durukan, diğer saç uzmanlarını eğitmek, yeni koleksiyonlar tasarlamak ve öğrenmek için mükemmel bir kuafördür olduğunu ispatladı. Durakan, yeni saç stilleri oluşturmak için geliştirdiği kesim ve renk teknikleri konusunda uzmanlaştığını da kanıtladı. The Hair Games yarışması hakkında İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Durakan, "The Hair Games yarışmasında yılın en iyi başarılı kuaför yarışmasını katılarak Türkün her alanda da başarılı olabileceğini ispatlamış oldum. The Hair Games yarışmasında podyumda, moda çekimlerinde ve aynı zamanda salon uygulamalarında kullanılabilecek saç stilleri-değiştirilmiş, günlük portatif versiyonda olsa da kendini ispatlamak hiç de kolay değil. New York, Londra, Amsterdam ve Amsterdam’da yılların verdiği deneyim, ek eğitim ve öğretim yeteneklerimi geliştirmek ve saygın bir saç toplama tasarımcısı olmak isteyen saç profesyonelleri için mükemmel bir öğretmen olduğumu kanatlanmış oldum" dedi.