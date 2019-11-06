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Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile annesini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile annesini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Belçika'da geçen yıl birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u bıçaklayarak öldüren ve Türkiye'de teslim olan Beytullah Altuner (32), hakim karşısına çıktı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Altuner ve avukatı katıldı. Emine Yağmur'un eski eşi Ural Aydın ve müşterek çocuklarını temsil için görevlendirilen avukat da hazır bulundu.

Altuner, savunmasında 2010'da Belçika'ya kaçak yollardan gittiğini ve D.C. ile evlendiğini anlattı.

Boşandıktan sonra 2015'te Emine Yağmur ile birlikte yaşamaya başladığını ve bir kızları olduğunu bildiren Altuner, beraberlikleri süresince Yağmur ve eski eşi Ural Aydın'ın görüşmeyi sürdürdüğünü, hatta kendisinin parasını aldıklarını iddia etti.

Bir süre sonra evlerini ayırdıklarını ve çocuğun annede kaldığını ifade eden Altuner, bu süreçte Emine Yağmur ile annesinin, "Çocuğun babası Ural olacak" diyerek, kendisini tahrik ettiklerini savundu.

Çocuğunu görmek istediğinde Emine Yağmur ve Ural Aydın'ın kendisinden para istediğini öne süren Altuner, şunları söyledi:

"Olay günü Fatma Yağmur beni görüntülü aradı, kızım Ural'ın kucağındaydı. 'Sen babalık yapmadın' diyordu. Gece 23.00'te işten çıktım ve evlerine gittim. Evde kimse yoktu. Çocuğumu alıp götürmek niyetindeydim. Onları korkutmak için ekmek bıçağı aldım. Beş dakika sonra Emine ve annesi geldi. 'Sen burada ne arıyorsun' diyerek bana saldırdılar. Ne yaptığımı bilemeden bıçakla onlara vurdum. Çocuğu alarak ilk eşimin evine götürdüm ve çocukla ilgilenmesini istedim. Olay yerine geri döndüm, ikisi de ölmüştü. İnternetten uçak bileti aldım, Almanya'ya geçtim. Düsseldorf'tan Antalya'ya, oradan da annemle helalleşmek için Konya'ya gittim. Sonra da Ankara'daki Belçika Büyükelçiliğine gelerek, teslim oldum."

Altuner, geçmişte Konya ve Belçika'da psikolojik tedavi gördüğünü dile getirdi.

Ural Aydın ise Emine Yağmur ile 2010'da boşandıklarını, müşterek çocuklarının annede kaldığını, çocuğunu çarşamba ve cuma günleri görme hakkı bulunduğunu ifade etti.

Çocuğunu almak dışında eski eşiyle temas kurmadığını, sanığın daha önce kendisini Emine Yağmur ile görüşmemesi için uyardığını söyleyen Aydın, sanığın olaydan önce yaklaşık altı aydır Emine ve Fatma Yağmur'u öldürmekle tehdit ettiğini savundu.

Aydın, ayrıca Belçika polisinin, Altuner'in cinayetleri işlediği bıçağı çalıştığı kasap dükkanından getirdiğini belirlediğini aktardı.

Emine Yağmur ve Ural Aydın'ın müşterek çocukları adına görevlendirilen avukat Utku Özlem Soysal, sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi. Sanık avukatı ise savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme, Altuner'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına karar verdi. Belçika adli makamlarından yollanan belgelerin tercümesinin beklenmesini ve sanığın tutukluluğunun devamını da kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Olay

Beytullah Altuner, 26 Mart 2018'de Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine giderek, Belçika'da Emine ve Fatma Yağmur'u öldürdüğünü bildirmiş, büyükelçilik görevlilerinin durumu ilettiği Ankara polisince gözaltına alınmıştı.

Altuner hakkında "töre saikiyle tasarlayarak eşi öldürmek" ve "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçlarından toplam 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, maktullerin de sanığın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, Türk vatandaşlarına karşı işlenen yabancı ülkedeki suçlarla ilgili soruşturma yetkisinin Türkiye yargı makamlarına ait olduğu belirtilmişti.

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