HABER

Belçika’da bomba ihbarı sebebi ile okullar boşaltıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Belçika’nın Flaman bölgesinde, alınan bir bomba ihbarı sonucu birçok okulun boşaltıldığı aktarıldı.Belçika’nın Flaman bölgesinde bulunan Diest, Westerlo ve Aarschot belediyelerine bağlı olan bölgeler için alınan bir bomba ihbarı sonucu birçok okulun boşaltıldığı belirtildi.

Belçika’nın Flaman bölgesinde, alınan bir bomba ihbarı sonucu birçok okulun boşaltıldığı aktarıldı.
Belçika’nın Flaman bölgesinde bulunan Diest, Westerlo ve Aarschot belediyelerine bağlı olan bölgeler için alınan bir bomba ihbarı sonucu birçok okulun boşaltıldığı belirtildi. Sabah saatlerinde Antwerp itfaiyesine üç belediyenin olduğu bölgelerden birindeki bir okulda bomba patlayacağı yönünde gelen ihbar sonrası okullarda alarm verildi. Yetkililer ise güvenlik güçlerinin işini daha iyi yapabilmesi için vatandaşların bölgelerden uzak durmalarını istedi.
Tüm öğrenciler güvenlik altına alınarak kentindeki ebeveynlere bilgi verildi. Çocuklarını almak üzere yola çıkan endişeli bir baba Yumlu Serdar ise yaşanan durumla ilgili endişelerini, “Üç çocuğum iki farklı okula devam ediyor. WhatsApp ile bir mesaj aldım. Konu hakkında kısa bir bilgi mesajı yer aldı” şeklinde ifade etti.

PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıtBahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt
AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözlerAK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Saadet Partisi'nden flaş İstanbul kararı

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Dev maçta Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

AK Partili Mehmet Muş: Kanun teklifini TBMM'ye sunduk

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

Abdullah Gül'ün hatırlattığı '367 Kararı' neydi?

MHP'li vekil Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

Enginyurt: Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan CHP'ye çağrı: Hukuka saygı duyun

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.