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Belçika'da çevre protestolarına "komplo" diyen bakan istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 23:07 | Son Güncelleme

Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege, çevreci protestoları "komplo" olarak nitelendirmesinin ardından istifa etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika Flaman Bölgesi Çevre Bakanı Joke Schauvliege, ülkede iki aydır devam eden ve on binlerce kişinin katıldığı çevre protestolarını "komplo" olarak nitelendirmesine gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Belçika medyasında yer alan haberlere göre, Schauvliege'in katıldığı bir radyo programında, istihbarat servisinden aldığı bilgilere göre çevrecilerin düzenlediği protestoların komplo olduğunu iddia ederek, "(Çevreci) Protestocuların çoğunun önceden kurgulanmış bir planın parçası olduklarından haberleri yok." değerlendirmesinde bulunması tepki çekti.

Haberlerde, bakanın söz konusu söylemlerine ilişkin özür dilemesinin partisi tarafından yeterli bulunmadığı ve bakanın istifa ettiği belirtildi.

Belçika'da iki aydır devam eden çevre protestolarında eylemciler, "hükümetin iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele etmesini" talep ediyor.

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Bakan Belçika Çevreci Flaman protesto Schauvliege

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