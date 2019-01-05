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Belçika'da dondurucu soğukta denize girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 19:15 | Son Güncelleme

Okyanusların temiz tutulmasına dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar, ilginç kostümleriyle soğuk havaya rağmen denize girdi

OSTENDE (AA) - Belçika’nın sahil kenti Ostende’de binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen denize girdi.

Kentte 1987 yılından bu yana düzenlenen “Nieuwjaarsduik (yeni yılda dalış)” adlı etkinliğe izleyicilerle beraber yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Okyanusların temiz tutulmasına dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe katılan bazı Belçikalılar, ilginç kostümleri ile dikkati çekti. Katılımcılar denize girmeden önce sahilde ısınma hareketleri yaptı. Bu sırada ilginç görüntüler kaydedildi.

Yerel saatle 15.00'te verilen işaretle aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişi, yaklaşık 200 metrelik bir mesafeden denize doğru koşmaya başladı.

Dondurucu soğukta denize girenlerden bazıları hemen çıkarken bazıları ise suda daha fazla kalmayı tercih etti.

Etkinlik sırasında en az 6 ambulans hazır bekletildi. Katılımcıların denizde fazla açılmasının ve boğulmaların önüne geçmek için polis ve sahil koruma ekipleri de önlem aldı.

Belçika'da dondurucu soğukta denize girdiler

- Okyanusların temiz tutulmasına dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar, ilginç kostümleriyle soğuk havaya rağmen denize girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi

Belçika'da binlerce kişi 'buz' gibi suya girdi
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Belçika’da buz gibi suya yeni yıl dalışı

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