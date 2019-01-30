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Belçika’da eski bakanın evindeki karantina kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:57 | Son Güncelleme

Belçika’da eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’in evine şarbon şüphesiyle uygulanan karantinanın kaldırıldığı açıklandı.Birleşmiş Milletler Göç Paktı’na imza atmayarak Belçika Göç ve Mülteci Bakanlığından istifa eden N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Milletvekili Theo Francken’a dün içinde beyaz toz bulunan mektup gönderilmişti.

Belçika’da eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’in evine şarbon şüphesiyle uygulanan karantinanın kaldırıldığı açıklandı.
Birleşmiş Milletler Göç Paktı’na imza atmayarak Belçika Göç ve Mülteci Bakanlığından istifa eden N-VA (Yeni Flaman İttifak) Partili Milletvekili Theo Francken’a dün içinde beyaz toz bulunan mektup gönderilmişti. Mektubu açan Francken, bir tutam beyaz tozla karşılaşınca güvenlik güçlerine haber vermiş ve ailesiyle birlikte karantina altına alınmıştı. Yapılan incelemenin ardından karantinanın bugün kaldırıldığı açıklandı.
Karantinanın kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Francken, “Lubbeek Belediyesine gelen mektupları okumak için evime iki belediye memuru kadınla geldim. Mektubu açtığımda içinde beyaz toz bulunan mektubu gördüm. Bir tutam beyaz tozla karşılaşınca güvenlik güçlerine haber verdim. O esnada evde hazır bulunanlar ile birlikte karantina altına alındık” dedi.

"Bakanlığım döneminde nefret edildim"
Francken, “Bakanlığım döneminde nefret edilen bir kişiydim ve nefret söylemine maruz kaldım. Bakanlığım döneminde devamlı sol partilerin hedefi oldum. Yeşiller Partisi tarafından Nazi ve ırkçı damgası yedim. Mülteci ve göç konusu çok zor bir konu. Mülteci ve göç konusunda hiç taviz vermedim. Elimde silah ile Nazi askeriyim diye fotoğraflar yayınlandı. Hakkımdaki saldırılar artık son bulmalı. Benim de bir ailem ve iki çocuğum bulunmakta” ifadelerini kullandı.

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