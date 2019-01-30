Belçika’da eylemcinin ölümüne neden olan kamyon şoförü gözaltına alındı

Belçika’da “Sarı Yelekliler”in gösterileri sırasında bir eylemcinin ölümüne neden olan kamyon şoförü gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Cuma günü “Sarı Yelekliler”in Belçika ve Hollanda arasındaki gösterileri sırasında eylemcilerden 50 yaşındaki Roger B.’nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan kamyon şoförü, dün gece Hollanda’da gözaltına alındı. Liege Savcısı Catherine Collignon, Belçika ve Hollanda polisinin çalışmaları neticesinde 56 yaşındaki Hollandalı kamyon şoförünün nihayet yakalandığını, şoförün aracını bilinçli bir şekilde eylemcilerin üzerine sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Belçika ve Hollanda arasındaki Liege’den Hollanda’nın Maastricht kentine giden E-25 otobanında Visé çıkışında bir sürücü eylem yapan yaklaşık 30 kişilik eylemci grubun arasına kamyonla dalmıştı. Kamyon şoförü, kaza sonrası olay yerinden kaçmıştı.

