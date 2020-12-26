HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Belçika'da futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı

Belçika'da futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı

26.12.2020 00:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Belçika'da futbolcuların sahada birbirlerine sarılmaları yasaklandı

Belçika'da koronavirüs önlemleri kapsamında profesyonel futbolcuların, atılan gol sonrası saha içinde birbirlerine sarılarak kutlama yapması yasaklandı. Gol sevincini sarılarak yaşayan oyunculara 750, kulüplere de 10 bin euro ceza verilecek.

Belçika'da koronavirüs önlemleri kapsamında profesyonel futbolcuların, atılan gol sonrası saha içinde birbirlerine sarılarak kutlama yapması yasaklandı.

Yasağa uymayan ve gol sevincini sarılarak yaşayan futbolculara 750'şer euro, bu oyuncuların bağlı olduğu Belçika 1. Futbol Ligi (Proe Leuage) kulüplerine 10'ar bin, 2. lig kulüplerine de beşer bin euro para cezası verilecek.

Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Karel Van Eetvelt tarafından gündeme getirilen öneri, Pro Leauge Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

Belçika 1. Futbol Ligi Yönetim Kurulu, futbol sahalarında uygulanan Covid-19 protokolünü değiştirdi. Değişiklik kapsamında, profesyonel futbolcuların sahalardaki gol sevincine kısıtlama getirildi.

Yeni düzenlemeyle futbolcuların gol sonrası birbirlerine sarılarak kutlama yapması yasaklandı. Yasağı ihlal edenler, saha gözlemcileri tarafından lig yönetimine rapor edilecek.

Kurallara uymayan futbolcular, yayıncı kuruluşun görüntüleri aracılığıyla da saptanacak. Sarılma yasağını ihlal eden futbolculara ve teknik ekibe 750'şer euro para cezası verilecek.

Yasağa uymayan futbolcuların takımları da cezalandırılacak. Kulüplerin, oyuncularını kurallara uymaya zorlamasını amaçlayan karar kapsamında, birbirlerine sarılan futbolcuların yer aldığı 1. lig takımlarına 10'ar bin, ve 2. lig takımlarına da beşer bin euro para cezası uygulanacak.

Belçika 1. Futbol Ligi yönetimi, kararın, kulüplere sorumluluklarını bir kezdaha hatırlatmak, salgın döneminde sağlık çalışanlarına destek ve takdir duygularını ifade etmek için alındığını bildirdi.

Pro Leuge yönetimi, yeni değişiklik konusunda profesyonel kulüpleri uyararak, hafta sonu oynanacak maçlarda sarılma yasağına uyulması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Salgın döneminde toplumun her kesiminden insan sosyal mesafe kuralına uymak için çaba harcarken, futbolcuların gol sonrası birbirlerine sarılarak sevinç gösterisinde bulunmasının topluma kötü örnek olduğu tartışmaları üzerine, Anderlecht kulübü konuyu Belçika Kulüpler Birliği ve Pro Leuage Yönetim Kurulu gündemine taşıdı.

Anderlecht Kulübü CEO'su Van Eetvelt, gol sonrası kucaklaşmanın aynı zamanda futbolcu sağlığını da tehlikeye attığını da söylemişti.

Salgın döneminde hala futbol maçlarının devam etmesinin bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Van Eetvelt, "Bu yüzden işini yapamayanlara saygı duymalı ve biraz çaba göstermeliyiz" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Komorbid hastalık nedir? Komorbid ne anlama gelir?Komorbid hastalık nedir? Komorbid ne anlama gelir?
İşte Aralık ayı hacamat günleri!İşte Aralık ayı hacamat günleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek

Türkiye'ye gelecek yolculardan test sonucu istenecek

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı olay oldu

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

Veda eder etmez o diziye transfer oldu!

CHP'den iktidara çok sert eleştiri

CHP'den iktidara çok sert eleştiri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Mineral nedir? Mineraller hangi besinlerde bulunur?

Bu mineraller bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Komorbid hastalık nedir? Komorbid ne anlama gelir?

Komorbid hastalık nedir? Komorbid ne anlama gelir?

Dopamin hormonu nedir? Hangi yiyeceklerde dopamin bulunur?

Dopamin hormonu nedir? Hangi yiyeceklerde dopamin bulunur?

Remisyon nedir? Remisyon türleri nelerdir?

Remisyon nedir? Remisyon türleri nelerdir?

Nistagmus: Göz seğirmesi bir hastalık mıdır?

Nistagmus: Göz seğirmesi bir hastalık mıdır?

İskorbüt hastalığı nedir? İskorbüt hastalığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

İskorbüt hastalığı nedir? İskorbüt hastalığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.