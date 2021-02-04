Belçika'da İranlı Diplomata 20 Yıl Hapis Cezası

Belçika’da bir mahkeme İranlı bir diplomatı, 2018 yılında Fransa’da, İran yönetimine muhalif bir gruba bombalı saldırı eylemi planlamaktan suçlu buldu.

Bugünkü duruşma sonrasında mahkeme diplomat Assadullah Assadi’ye 20 yıl hapis cezası verdi.

Bugün Belçika’daki mahkeme kararı açıklanan dava, 1979 devriminden bu yana İranlı bir yetkiliye karşı Avrupa Birliği (AB) ülkesi tarafından açılan ilk terör davası niteliğinde.

Davaya konu olan saldırı planında, 2018 yılında Fransa’nın başkenti Paris yakınlarında düzenlenen İran Milli Direniş Konseyi’nin mitinginin hedef alındığı belirtiliyor.

Assadi’nin yanı sıra davada üç kişi daha 15 ila 18 yıl hapse mahkum edildi.

Geçen yıl Almanya’ya seyahati sırasında gözaltına alınan Assadi diplomatik dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle mahkeme karşısında ifade vermeyi reddetmişti. Gözaltına alındıktan sonra Belçika’ya götürülen Assadi o dönem İran’ın Viyana’daki Büyükelçiliği’nde büyükelçiden sonra en yetkili üçüncü diplomat konumundaydı. Davayla ilgili olarak Fransız yetkililer, Assadi’nin İran istihbaratına hizmet ettiğini ve Tahran’dan emir aldığını ileri sürdü.