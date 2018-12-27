Belçika'da ırkçı komşuya hapis cezası

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Valonya bölgesinde komşusuna saldıran ve ırkçı söylemlerde bulunan kişi, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika'da Valonya bölgesindeki Huy Ceza Mahkemesi, ilk kez yıl ortasında komşusuna yönelik ırkçı söylemlerde bulunmaktan dolayı 2 bin avro para cezası verdiği kişiye, kısa süre sonra benzer söylemler ve saldırıda bulunması nedeniyle 2 yıl hapis ve bin 800 avro para cezası verdi.

Liege şehrine bağlı Saint-Georges-sur-Meuse bölgesinde yaşayan kişinin Arap kökenli komşusuna "pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunduğu, "tüm ailesini katletmek" ve evlerini yakmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

