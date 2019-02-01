Belçika’da ırkçı siyasetçiden, Türk kökenli belediye meclis üyesine sert uyarı

Belçika’nın Aalst belediye meclisinde aşırı sağ eğilimli Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi Grup Başkanı Michel Van Brempt, Groen (Yeşiller) Partili Aalst Belediye Meclis Üyesi Fatma Yıldız’a sert bir uyarıda bulunarak, ya ülkeye uyum sağlamasını ya da ülkeyi terk etmesini söyledi.

Groen (Yeşiller) Partili Aalst Belediye Meclis Üyesi Fatma Yıldız, kendisine Aalst Belediye Meclisi’nde aşırı sağ eğilimli Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Michel Van Brempt tarafından yapılan, sert uyarının ardından İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Belediye Meclis Üyesi Fatma Yıldız, "Yeni Flaman İttifak Partili Aalst Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümeni Karim Van Overmeire’nın geçtiğimiz günlerde Belçika basınında yer alan, belediye sınırlarımız içinde bulunan spor kulüplerin ve derneklerin bölge lisanı olan Felemenkçeyi konuşmadıkları takdirde maddi destek almayacakları yönünde açıklaması mevcuttu. Konu hakkında yılın ilk belediye meclisi toplantısında kendisine,’ Belçika basınında belediye sınırlarımız içinde yer alan derneklerin Felemenkçe konuşmadıkları takdirde maddi yardımda bulunmayacağını söylemişsiniz, konu hakkında aydınlatıcı bilgi verir misiniz?’ diye sordum. Van Overmeire, haberin yanlış olduğunu söyleyerek kendini savunmaya kalktı. Bu arada aşırı sağ eğilimli Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Michel Van Brempt, ’Ya uyum sağla ya da ülkeye terk et’ diyerek tartışmaya girdi" dedi.

"Başörtülüyüm diye hep saldırıyorlar"

Yıldız, "Geçtiğimiz Ekim’de yapılan belediye meclisi seçiminde, seçim kampanyam esnasında Türkçe seçim kampanyası yapmamdan ve başörtülü olmam nedeniyle özellikle aşırı sağ milliyetçisi Yeni Flaman İttifak ve Flaman Çıkarları Partisi’nin hedefi oldum. Yemin töreninde başörtümle yemin etmem Yeni Flaman İttifak ve Flaman Çıkarları Partisi’nin tepkisine neden olmuştu. Geçtiğimiz belediye yönetimin yer aldığı mecliste de sık sık başörtülü olmamdan dolayı Flaman milliyetçilerinin sözlü saldırısına uğradım. Hatta birkaç kez bile belediye meclisine başörtüsü yasaklansın diye öneri de sunuldu. Flaman Çıkarları Partisi Grup Başkanı Van Brempt, başörtülü olmamdan dolayı belediye meclisinin tarafsız olmadığımı iddia etmekte. Bense kendisine burada hiçbir belediye meclisinin tarafsız olmadığını söyledim. Kendisine, ‘Ben başörtüm ile her kesimi adaletli bir şekilde hizmet edeceğimi söylüyorum fakat siz Müslümanlara adaletli bir şekilde hizmet edebilecek misiniz?’ sorusunu yönelttim. Cevap veremedi" açıklamasında bulundu.