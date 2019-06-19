HABER

Belçika'da itfaiyeci grevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:31 | Son Güncelleme

Belçika'da itfaiyeci grevi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de itfaiyeciler, ikramiyelerinde yapılan kesintileri protesto etmek için greve gitti.

Brüksel merkez tren istasyonu önünde toplanan yüzlerce itfaiyeci istasyonunun içinde torpil atarak paniğe neden oldu.

Bir başka itfaiyeci grubu da şehrin farklı yerlerinde bulunan alt geçitleri trafiğe kapattı.

Brüksel polisi, gösteriler nedeniyle özellikle alt geçitlerde trafiğin tıkandığını belirterek, vatandaşlara şehir merkezinden uzak durması çağrısında bulundu.

İtfaiyeciler, şehir merkezinde gösteriler kapsamında bir yatağı önce ateşe verdi, daha sonra söndürdü.

İtfaiyeciler, çalışma koşullarında iyileştirme ve ücretlerinde artış talep ediyor.

PARTNERGören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!Gören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!
Şanlıurfa sıcağına buharlı çözümŞanlıurfa sıcağına buharlı çözüm
Dağcıyı arama çalışmalarına ara verildiDağcıyı arama çalışmalarına ara verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika grev itfaiye

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Trabzon'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ölü sayısı yükseldi

O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.