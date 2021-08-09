Belçika'da Kadın Basketbol Milli Takımı hakkında homofobik ve cinsiyetçi ifadeler kullanan yorumcuya ekran yasağı

Belçika'da spor yorumcusu Eddy Demarez'in Flaman kamu yayıncısı VRT'nin Facebook canlı yayınında, Kadın Basketbol Milli Takımı (Belçika Kedileri) oyuncuları hakkında homofobik ve cinsiyetçi yorumlarda bulunması tartışma yarattı. VRT, Demarez'in ekrana çıkmasını yasakladı. Belçika Basketbol Federasyonu, Demarez hakkında suç duyurusunda bulunabilir.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'na katılan Belçikalı sporcular, Cumartesi günü ülkeye döndü. Sporcuların gelişi, VRT'nin spor servisi Sporza tarafından Facebook canlı yayını ile aktarıldı.

Olimpiyatlarda çeyrek finalde Japonya'ya elenen Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın geçişi sırasında, Demarez'in, kadın sporcularla ilgili uygunsuz sözleri yayına yansıdı.

Belçikalı sunucu, kadın basketbolcuların fiziksel görünümü, isimleri ve performansları konusunda homofobik ve cinsiyetçi sözler sarf etti.

'Kabul edilemez, mide bulandırıcı'

Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın kapatanı Ann Wauters, bu sözleri Twitter üzerinden, "kabul edilemez, şoke edici ve mide bulandırıcı" diye değerlendirdi.

Oyuncu Hanne Mestdagh da, tepkisini, "Saygısız, acı verici ve aşağılayıcı. Eve böyle gelmek güzel!" mesajıyla dile getirdi.

Kamu yayıncısı VRT yönetimi, bu yorumların kurum politikasına tamamen ters düştüğünü belirterek, Demarez'in ekrana çıkmasını yasakladı.

Yönetim, bu tür açıklamalara müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, Demarez'in televizyondaki işine tamamen son verilip verilmemesinin incelendiğini açıkladı.

Basketbol Federasyonu: Uzaklaştırılmalı

Belçika Basketbol Federasyonu ve Belçika Basketbol Kadın Milli Takımı ise Eddy Demarez'in derhal VRT'den tamamen uzaklaştırılmasını istedi.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu tür fikirlere sahip birinin hala inandırıcı bir şekilde kamu yayıncısının ekran yüzü olarak devam edemeyeceği vurgulanarak, Demarez'in derhal istifa etmesi, bunu yapmaması halinde ise iş akdinin feshedilmesi çağrısı yapıldı.

Demarez'in saldırgan ifadelerinin sadece sporcuları değil, ayrımcılığa maruz kalan herkesi etkilediğini vurgulayan Belçika Basketbol Federasyonu, bu konuda gerekli yasal işlemlere başvurulması konusunun araştırıldığını bildirdi.

Flaman Medya Bakanı Benjamin Dalle de, Demarez'in sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, sosyal medyada ve yaşamın her alanında homofobik ve incitici ifadelere izin vermeyeceklerini söyledi.

Eddy Demarez ise "çizgiyi ciddi şekilde aşan açıklamalar yaptığını" belirterek, kadın basketbolculardan ve kamuoyundan özür diledi.

Demarez, "Gerekli dersleri çıkardım ve emin olun gelecekte bir daha böyle bir şey olmayacak" dedi.