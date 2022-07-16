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Belçika'da kadın cinayetlerine karşı ‘alarm düğmesi’

16.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da kadın cinayetlerini önlemek amacıyla uygulanmaya başlanan "alarm düğmesi" uygulamasının önemli ölçüde başarılı olduğu ve birçok kadının son anda saldırıdan kurtulmasını sağladığı belirlendi.

Belçika'da kadın cinayetlerine karşı ‘alarm düğmesi’

Belçika'da kadın cinayetlerini önlemek amacıyla uygulanmaya başlanan "alarm düğmesi" uygulamasının önemli ölçüde başarılı olduğu ve birçok kadının son anda saldırıdan kurtulmasını sağladığı belirlendi.

Belçika'da her 10 kadın cinayetinden 9'u, büyük bölümü eski eşlerin takibinden sonra işleniyor. Bu nedenle, kendilerini tehdit altında hisseden 27 kadın, kıyafetlerinin altına, tehlike anında hemen polisi uyaran alarm düğmesi taşıyor.

Hükümet, uygulamayı bütün ülke çapında etkin hale getirmeye hazırlanıyor.

Deneme amacıyla ilk olarak Gent şehrinde hayata geçirilen "tele alarm" uygulaması, daha sonra Flaman kesimindeki diğer bazı kentlerde de uygulanmaya başladı.

Doğu ve Batı Flaman bölgelerinde şu anda toplam 27 kadın, kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan alarm düğmesi taşıyor.

Alarm düğmesi, kadınların, sütyen askısı ya da giysilerinin her hangi bir bölümüne takabildikleri yaklaşık 2 euro (metal 1 lira) büyüklüğünde bir cihazdan oluşuyor. 112 Acil uygulamasına bağlı sistem, düğmeye asıldığı anda, mevcut konumu anında polise gönderiyor.

Proje yöneticisi ve polis baş müfettişi Marianne De Vuyst, HLN gazetesine, kadınların taşıdığı alarmın yüksek önceliğe sahip olduğunu ve polislerin hemen olay yerine koştuğunu söylüyor.

Belçikalı yetkiliye göre, kadınlar, akıllı telefona gerek duymadan ve dikkati çekmeden 7 gün 24 saat boyunca polisten yardım isteyebiliyor ve kurbanlara en geç 10 dakika içinde ulaşılıyor.

Belçika'da kadınlar tarafında her yıl yüzde 62'si eski eş ya da sevgililer tarafından olmak üzere 22 bin taciz ihbarı yapılıyor. Kurbanların çoğu 30-40 yaş arası kadınlar.

Pilot uygulamanın başladığı Gent'te yaklaşık 1 yıl içinde alarm sistemi aracılığıyla 22 kez yardım çağrısı yapıldı. Polisin müdahelesi sonucu 11 kişi gözaltına alındı.

Polis baş müfettişine göre, zanlılar birkaç gün gözaltında kaldıktan ve hakim karşısına çıktıktan sonra genellikle suçluluk duygusuna kapılıp, sakinleşiyor.

Ancak daha tehlikeli zanlılar cezaevine konularak, tehdit oluşturmasının önüne geçiliyor.

Şu anda Gent'te 17, Belçika genelinde de toplam 27 kadın alarm düğmesi taşıyor.

Proje yöneticisi De Vuyst'e göre, eski eş ya da sevgilier, hala kendilerini ayrıldıkları kadının "efendisi" olarak görüyor. Bu nedenle, erkek takip kurbanına alarm düğmesini tanıtmak için yoğun çaba harcanıyor.

ısrarlı takip

Alarm sistemi ile birlikte kadınların yeniden güven duygusu hissettiğini vurgulayan De Vuyst, eski eş ya da sevgilleri tarafından hala takip edilen kadınlara şu önerilerde bulunuyor:

  • Saldırgan ile konuşup onu ikna etmeye çalışmayın. Net bir şekilde 'hayır' ya da 'yeter' deyin.
  • Telefon numaranızı ve e-posta adresinizi engelleyin ve giriş kodlarınızı ve hesap numaranızı değiştirin.
  • Takipçiniz sık sık kapınıza helşyorsa, bir kamera yerleştirin.
  • Günlük tutun; temas ne zaman oldu? Neden? Niye? Neredeydi? Ve ne söylendi? hepsini not edin.
  • İşvereninizi ve yakın çevrenizi bu konuda bilgilendirin.

Hakimlere cinsel ve aile içi şiddet eğitimi

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, kısa süre içinde alarm düğmesini Anvers'te (Antwerp) uygulamaya başlayacaklarını söyledi. Ardından Brüksel, Liège başta olmak üzere ve ülkenin geri kalanında da erkek takip kurbanlarına yönelik alarm uygulaması hayata geçirilecek.

Van Quickenborne, pilot uygulamanın, alarm düğmesinin yaşamı tehdit eden durumlarda oldukça iyi çalıştığını gösterdiğini belirterek, bu konuda hala "bir kültür değişikliğinin" yapılması gerektiğini vurguladı.

Belçika Adalet Bakanı, alarm uygulamsının yanı sıra, 2 bin 58 sulh yargıcının da, mağdurların durumunu daha iyi anlayabilmeleri amacıyla "cinsel ve aile içi şiddetin insan yaşamı üzerindeki etkisini" öğrendikleri bir kurstan geçirildiklerini söyledi.

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