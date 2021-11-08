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Belçika'da kadınlar 'gece hayatında cinsel saldırganlığı' protesto etti

08.11.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın başkenti Brüksel'den sonra Gent şehrinde de çok sayıda kadın, son dönemde giderek artan "gece hayatında cinsel saldırganlığı" protesto etmek için gösteri düzenledi.

Belçika'da kadınlar 'gece hayatında cinsel saldırganlığı' protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'den sonra Gent şehrinde de çok sayıda kadın, son dönemde giderek artan "gece hayatında cinsel saldırganlığı" protesto etmek için gösteri düzenledi.

Brüksel'de 25'ten fazla kadının gittikleri barda içkilerine uyuşturucu katılarak tecavüze uğradıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından, Gent'te de savcılık benzer iki olayı soruşturmaya başladı.

Belçika medyasına göre, önceki hafta Gent'in Beestenmarkt semtindeki bir kafede, içkisine uyuşturucu karıştırılan bir kadın tecavüze uğradı. Cinsel saldırıya uğrayan kadın, bir parkta yarı baygın halde bulundu.

Kadın, cinsel şiddetle mücadele konusunda çalışmalar yapan Meldet adlı örgüt aracılığıyla şikayet başvurusunda bulundu.

Pazar sabahı da, Gent'in öğrenci semti Overpoort'da bulunan Elixir adlı kafede 18 yaşındaki bir kadının cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.

Polis sözcüsü Bart De Cocker, kamu yayıncısı VRT'ye, genç kadının tecavüze uğradığını belirterek, şikayetçi olduğunu doğrulayarak, "Böyle bir şeyin tekrar yaşanması korkunç. Bu konuyu çok ciddiye aldığımızı ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söylemeye gerek yok" dedi,

Saldırıya uğrayan kadın, Gent Üniversitesi Hastanesi Cinsal Şiddet Sonrası Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Bar

Yaklaşık 600 kadın da gece hayatındaki cinsel saldırıları protesto etmek ve daha güvenli bir ortam oluşturulmasını sağlamak için, Pazar akşamı bir yürüyüş düzenledi.

Belediye yönetimine dilekçe verdiler

"Kadına yönelik şiddeti durdurun, şimdi!", "Suçluları değil, mağduru koruyun!" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan kadınlar, tedirginlik duymadan dışarı çıkabilecekleri bir ortam sağlanmasını istedi.

Belediye yönetimine bir dilekçe veren kadınlar, eğlence yerlerindeki cinsel saldırıların önlenmesi için daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Öğrenci semtindeki eğlence yerlerinin sahipleri de, Meldet adlı kuruluşla birlikte, "ihlalci davranışların normalleştirildiği tecavüz kültürü"ne karşı birlikte çalışmak istediklerini açıkladı.

Belçika'da sektör temsilcilerine göre, sıkı Covid önlemlerinin ardından yiyecek, içecek ve eğlence sektörünün 1 Ekim'de tamamen açılmasıyla birlikte, "sınırı aşan davranışlar" konusunda önemli bir artış farkediliyor.

Flaman Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Derneği (Horeca Flanderen), kadınlara, aşırı davranışla karlılaşmaları durumunda bar personeline başvurma çağrısı yaptı.

Dernek, kısa sürede belediye yönetimi ve Gent Gece Hayatı Konseyi ile bu konuyu ele almak için bir araya gelecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de, uzun süreden beri öğrencilerin yoğun olduğu Ixelles semtindeki iki işletmede çok sayıda kadının cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

İçkilerine uyuşturucu katılarak tecavüze uğradıklarını belirten en az 25 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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