HABER

Belçika'da kadınlar İslamofobik saldırıların hedefinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 00:38 | Son Güncelleme

Söz konusu saldırıların yüzde 76'sının kadınları hedef aldığı ortaya çıktı

BRÜKSEL (AA) - Belçika İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIB), ülkedeki İslamofobik saldırıların yüzde 76'sının kadınları hedef aldığını açıkladı.

CCIB, 2017'de Belçika'da gerçekleşen söz konusu saldırılara ilişkin raporunda İslamofobik saldırıların yüzde 76 oranıyla en fazla Müslüman kadınları hedef aldığına dikkati çekti.

Saldırıların yoğunluklu olarak ibadet yerlerini hedef alma, kişilere yönelik şiddet, sosyal medya hesaplarında nefret yayma şeklinde gerçekleştiği aktarılan raporda, "Belçika'da her iki günde bir İslamofobik saldırı gerçekleşiyor." ifadesine yer verildi.

İslamofobi'nin en yaygın olduğu alan yüzde 29 ile internet ortamı olarak kaydedilirken interneti günlük hayat (yüzde 17), eğitim (yüzde 16), iş ortamı (yüzde 14) ve siyaset (yüzde 8) takip etti.

Raporun saldırıya uğrayan kişilerden gelen bilgilerle hazırlandığı belirtilirken özellikle Müslüman kadınların başörtüleri nedeniyle saldırılara uğradığı kaydedildi.

Saldırganların ağırlıklı olarak erkek olduğuna işaret edilen raporda, birçok kişinin saldırılar hakkında sessiz kalması nedeniyle mevcut durumun tam olarak gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!
Çipras'tan yeni ekonomi paketiÇipras'tan yeni ekonomi paketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başörtüsü Belçika CCIB islamafobi kadın

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: İzin vermeyiz

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Can pazarı! Feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Can pazarı! Feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Samsun'da şoförü uyuyan kamyonun çarptığı yaya öldü; kaza anı kemeraya yansıdı

Samsun'da şoförü uyuyan kamyonun çarptığı yaya öldü; kaza anı kemeraya yansıdı

Bursa'da kar maskeli hırsız gelin arabasıyla gelip kalaşnikofla kuyumcuyu soymaya çalıştı!

Bursa'da kar maskeli hırsız gelin arabasıyla gelip kalaşnikofla kuyumcuyu soymaya çalıştı!

Yakalanan terörist, PKK'nın yeni planını itiraf etti

Yakalanan terörist, PKK'nın yeni planını itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.