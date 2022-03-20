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Belçika’da karnaval etkinliğine araç girdi: 4 ölü

20.03.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karnaval etkinliği düzenlenen Belçika’nın Strépy-Bracquegnies köyünde bir aracın kalabalığa dalması sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

Belçika’da karnaval etkinliğine araç girdi: 4 ölü

Olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğuna dair henüz bilgi verilmedi. Belçika'nın Strépy-Bracquegnies beldesinde düzenlenen karnaval etkinliğinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu dört kişi hayatını kaybetti. Belçika haber ajansı Belga’nın belediye başkanından edindiği bilgilere göre, olayda 12'si ağır olmak üzere 32 kişi de yaralandı. Olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu konusunda incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Brüksel'in yaklaşık 40 kilometre güneybatısında bulunan 9 bin nüfuslu küçük beldede bu sabah düzenlenen karnaval etkinliğine dalan aracın, daha sonra yoluna devam ettiği ancak bir süre sonra durdurulabildiği bildiriliyor.

Söz konusu karnaval etkinliği hakkında haber yapmak üzere bölgede bulunan Belçika RTL televizyonu ekibi, insanların karnaval etkinliği çerçevesinde müzik eşliğinde eğlenirken, sadece birkaç saniye içinde bunun yerini çığlıkların aldığını aktardı. Bölgedeki televizyon ekibi, araç insanların içine daldığı sırada yaklaşık 150 kişinin kutlama yaptığını aktardı.

Belediye Başkanlığı, olay üzerine beldenin bağlı bulunduğu Le Louvière bögesinde acil durum planının devreye sokulduğunu duyurdu.

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden de hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailesine başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun mesajı yayınladı.

2016 yılında Fransa'nın Nice kentinde araçla düzenlenen terör saldırısını Berlin, Stockholm, Londra ve Barcelona gibi farklı Avrupa metropollerinde benzer saldırılar izlemiş, bundan dolayı pek çok ülkede araçla saldırıların engellenmesi amacıyla kalabalıkların toplandığı meydanlara veya alışveriş merkezlerine araç girişini engelleyen tedbirler alınmaya başlamıştı. Bu olaylar nedeniyle de otomobillerin kitlelerin bulunduğu yerlere veya kalabalık grupların katıldığı etkinliklerin içine sürülmesi çok yönlü soruşturuluyor.

dpa / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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