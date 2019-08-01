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Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 00:18 | Son Güncelleme

Ülkede artırılan güvenlik önlemleri doğrultusunda 2020'den itibaren kimlik kartlarında zorunlu parmak izi uygulaması başlatılacak

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da 2020'den itibaren kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması zorunlu hale gelecek.

Het Nieuwsblad gazetesinin haberine göre, uygulamayla sahte belge kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hükümet yetkilileri, tam olarak hayata geçirilmesinin 10 yıl alabileceği belirtilen uygulamanın, 2020'den itibaren başlayacağını bildirdi.

Söz konusu uygulamanın test aşamasına nisan ayında başlanması bekleniyordu ancak ülkede hükümetin çökmesi üzerine karar ertelenmişti.

Ülkedeki Gizlilik Komisyonunun eleştirilerine rağmen Belçika federal hükümeti kararından geri adım atmayarak, uygulamaya başlanacağını açıklamıştı.

Gizlilik Komisyonunun tavsiyesinde kimlik kartlarında parmak izi bulundurulması "gizlilik haklarının ihlali olarak" nitelendirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika kimlik parmak izi

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