HABER

Belçika'da Kudüs temalı fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 00:04 | Son Güncelleme

"Kudüs'ten İnsan Yüzleri" fotoğraf sergisi, 17 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek - Belçika Federal Milletvekili ve CD&V'nin Gent Grup Başkanı Veli Yüksel: - "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı, oradaki tarihsel gerçeğe bir dinamit atmaktır"

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Gent kentinde, "Kudüs'ten İnsan Yüzleri" fotoğraf sergisi açıldı.

Kudus'ün İsrail tarafından işgalinin 51'inci yılı dolayısıyla 51 fotoğrafın yer aldığı sergi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Avrasya Bölgesel Merkezi ve Thinkout ile Katar Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlendi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Avrasya Bölgesel Merkezi Genel Direktörü Elmaddin Mehdiyev, AA muhabirine açıklamada, dün açılan serginin 17 Şubat'a kadar devam edeceğini belirterek, "Yerli halkın yoğun ilgisi var. Müslümanlar için önemli olan Kudüs davasının, farklı bölgelerde yaşayan insanlara doğru biçimde aktarılmasında bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "ABD'nin, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını kınıyorum"

Belçika Federal Milletvekili ve CD&V'nin Gent Grup Başkanı Veli Yüksel ise Kudüs'ün üç büyük dinin merkezi olduğuna dikkati çekerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı, oradaki tarihsel gerçeğe bir dinamit atmaktır. Bunu kınıyoruz. ABD'nin peşinden giden ülkelerin de bu tavrını kınıyoruz. Söz konusu karar ne barışa ne tarihe ne de Ortadoğu'daki barışa katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Sergideki fotoğraflarda "duvarlara" sıkça rastlandığını belirten Yüksel, "Sultan Süleyman'ın inşa ettiği Kudüs'ü çevreleyen duvarlar içerisinde üç dinin mensuplarının barış içerisinde dini özgürlüklerini yaşayabildiklerini biliyoruz. Temennimiz Sultan Süleyman'ın inşa ettiği barışın, tekrar Ortadoğu'ya geri gelmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksel, duvarların insanları bir arada tutmak için yapılan yapılar olduğunu ifade ederek, "İsrail'in çektiği ayrım duvarı var. Bu, bir utanç duvarı. Bu duvar ile diğer duvar arasında çok fark var." dedi.

Filistin'in Brüksel Temsilciliği Misyon Başkanı Hasan El Belavi ise serginin, genç sanatçıların çektiği fotoğraflardan oluştuğunu kaydederek, "Bize göre Filistin meselesi sadece milli ya da dini bir mesele değildir. Bu konunun insani yönü bulunmaktadır. Kültür kanalıyla bu yönünü daha iyi anlatabiliriz." görüşünü dile getirdi.

Serginin açılışına Gent Üniversitesinden Dr. Muhammed El Saftavi, Thinkout Başkanı Bekir Gündeş ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 17 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklamasıErdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması
Yıldırım: İstanbul'un geleceğini düşünelimYıldırım: İstanbul'un geleceğini düşünelim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika Kudüs sergi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik!

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.