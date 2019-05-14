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Belçika’da Lejyonella salgını nedeniyle bir kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Belçika’nın Doğu Flandre ilinde bulunan Evergem belediyesinde Lejyonella salgını nedeniyle bir kişinin öldüğü açıklandı.Belçika’nın Doğu Flandre ilinde bulunan Evergem belediyesinde Lejyonella salgını nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, Lejyonella enfeksiyonundan hastaneye kaldırılanların sayısının 16’ya yükseldiği kaydedildi.

Belçika’nın Doğu Flandre ilinde bulunan Evergem belediyesinde Lejyonella salgını nedeniyle bir kişinin öldüğü açıklandı.
Belçika’nın Doğu Flandre ilinde bulunan Evergem belediyesinde Lejyonella salgını nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, Lejyonella enfeksiyonundan hastaneye kaldırılanların sayısının 16’ya yükseldiği kaydedildi. Belçika Bakım ve Sağlık Ajansı, Doğu Flaman bölgesinde bulunan Evergem belediyesi ve çevresinde ikamet eden 17 kişinin, bazı içme suyu sistemlerinde oluşan ve tehlikeli bir bakterinin sebep olduğu Lejyonella enfeksiyonundan hastaneye kaldırıldığını bildirdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken 16 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü aktarıldı.
Lejyonella salgını nedeniyle tedavi altına alınanların oranında artış kaydedilmesi ve bir kişinin ölmesi Evergem sakinleri arasında endişeye sebebiyet verdi. Bakım ve Sağlık Ajansı Sözcüsü Joris Moonenes, “Toplam teyit edilen hasta sayısı 16. Hastalarda ilk enfeksiyon semptomları 29 Nisan - 6 Mayıs arasında belirlendi. Son hastalar ise 7-10 Mayıs tarihleri arasında ilk hastalık semptomlarını yaşadı. Bu, enfeksiyonun kaynağının henüz ortadan kalkmadığını göstermekte. Özellikle yaşlı ya da zayıflamış kişilerin hastalığa daha yatkın olduğu görüldü. 25 ile 90 yaşları arasında hastalar var. Lejyonella enfeksiyonunun gelişmesi 19 gün kadar sürebilir” dedi.

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