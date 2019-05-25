Belçika’da milletvekili adayları Türkçe mektup gönderdi, tartışma başladı

Belçika’da pazar günü düzenlenecek federal ve bölgesel parlamento seçimlerin yanı sıra Avrupa Parlamentosu seçimleri için Belçikalı Türk kökenli adayların Türk kökenli seçmenlere gönderdiği Türkçe mektup tartışma başlattı.

Belçika’da pazar günü düzenlenecek federal ve bölgesel parlamento seçimlerin yanı sıra AP seçimleri için Belçikalı Türk kökenli adaylar, Türk kökenli seçmenlere gönderdiği Türkçe mektup nedeniyle rakip partilerin eleştiri oklarının hedefinde. Saint-Josse Belediye Başkanı ve Federal Parlamento Milletvekili Emir Erdal Kır ve Limburg eyaletinde federal parlamento milletvekili adayı Mahmut Temur eleştirilere maruz kaldı.

Genel Başkanlığını Başbakan Charles Michel’in yaptığı MR (Reform Hareket) Partisi Sözcüsü Georges-Louis Bouchez, Kır’ın Türkçe olarak gönderdiği mektubun geri çekilmesi çağrısında bulundu. Bouchez, ayrıca Türkçe mektubun toplumu bölme amacı güttüğü iddia ederken "Nüfusumuzu bölmeyi amaçlayan tüm girişimleri kınıyor ve birlikte yaşamayı teşvik etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Liberal Flaman Open VLD Partisi’nden Mahmut Temur, "Sayın seçmen farkındaysanız ne ben ne de partim adayların hangi ırktan hangi cinsiyetten oldukları konularına değinmiyoruz. Çünkü partimiz ırklardan ve cinsiyetlerinden ötürü insanları kullanıp sonra da onları listeden atan bir parti değildir. Biz adaylarımıza destek veriyoruz, gereken yerde onlara yardım ediyoruz. Bunun adı insanlara ve adaylara saygılı olmaktır” şeklinde karşılık verdi.

