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Belçika’da, milletvekili olmayanların da meclise yasa teklifi sunmasının önü açılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 15:02 | Son Güncelleme

Belçika’da toplumu oluşturan etnik grupların her kesiminde 25 bin imza toplayan herkesin Temsilciler Meclisi’ne kanun teklifi verebilmesinin yolu açılıyor.

Belçika’da toplumu oluşturan etnik grupların her kesiminde 25 bin imza toplayan herkesin Temsilciler Meclisi’ne kanun teklifi verebilmesinin yolu açılıyor. Belçika İçişleri Komitesi tarafından kabul edilen kanun teklifinin gelecek hafta yapılan Meclis Genel Kurul toplantısında oylanması bekleniyor.
Bireysel olarak meclise sunulacak kanun teklifinin insan hakları ve temel özgürlüklerle çatışmaması, federal düzeyde bir sorun ortaya çıkarmaması gerekiyor. Bireysel olarak verilen kanun teklifinin altında 16 yaş üzeri en az 25 bin kişinin imzasının bulunması gerekiyor. Bu imzaların en az 14 bin 500’ünün Flaman, 2 bin 500’ünün Brüksel ve 8 binin de Valon bölgesinden olması isteniyor. Belçika’da vatandaşları ve gençleri siyasete daha fazla katmayı amaçlayan kanun teklifine, uygulamanın bölgeler arasında ayrışmaya ve meselelerde öncelik karmaşasına yol açacağı endişesini dile getirerek yalnızca Yeni Flaman İttifak Partisi’nin karşı çıktığı kaydediliyor.
Yeşiller Grup Başkanı Kristof Calvo, milletvekili olmayanların da bireysel olarak meclise kanun teklifi sunma yasa teklifiyle ilgili "Bu kanun parlamento ve vatandaş arasındaki duvarları yıkan önemli bir adımdır" dedi. Kristof Calvo, vatandaşların da yasa teklifinde bulunabilmesi için hazırlanan tasarının İçişleri Komitesi’nin onayından geçmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Calvo, "Bu politik bir yenileme. Parlamento ve vatandaş arasındaki duvarları yıkmak için önemli bir adım" dedi. CD&V (Hristiyan Demokrat) Partili Milletvekili Vincent Peteghem ve Franky Demon de, teklifin sosyal ve siyasi açıdan önemli olduğunu belirterek, "Bu durum demokraside yeni bir evre. Yönetim anlayışına yeni bir dinamizm kazandıracak" ifadelerini kullandı.

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