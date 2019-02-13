BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Müslüman dernekler, ülkenin iki bölgesinde dini usullere göre kesim yasağı getirilmesine tepki göstererek, bunun, Müslüman ve Yahudi toplumlarının dini özgürlüklerini ihlal ettiğini savundu.

Belçika İslam Temsil Kurumu, Belçika İslam Koordinasyon Kurulu ve Belçika Müslümanları Din İşleri Kurulu'nun ortaklaşa yaptığı yazılı açıklamada, ülkede "hayvan refahı" konusunun bölgesel bir yetkiye dönüşmesinin ardından 2015 yılından beri Flaman ve Valonya bölgelerinde, geçici kesim hanelerinde dini usullere göre kesim yasağı getirilmesinin, Müslümanların en büyük bayramları olan Kurban Bayramı'nda mağduriyet yaşamalarına sebep olduğu kaydedildi.

Yasak için "hayvan refahını iyileştirme" gerekçesinin ortaya koyulduğu belirtilen açıklamada, Müslümanların İslam kaynaklarında da vurgu yapılan hayvan refahı konusunda oldukça hassas bir tutum içerisinde oldukları ve dini uygulamalarına saygıdan taviz vermeksizin hayvanların acılarını azaltmaya yönelik her türlü çabayı göstermeye hazır oldukları vurgulandı.