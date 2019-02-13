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Belçika'da Müslüman derneklerden "helal kesim yasağı"na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 22:13 | Son Güncelleme

Belçika'daki Müslüman dernekler, Flaman ve Valonya bölgelerindeki dini usullere göre kesim yasağının ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumların dini özgürlüklerini ihlal ettiğini belirtti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Müslüman dernekler, ülkenin iki bölgesinde dini usullere göre kesim yasağı getirilmesine tepki göstererek, bunun, Müslüman ve Yahudi toplumlarının dini özgürlüklerini ihlal ettiğini savundu.

Belçika İslam Temsil Kurumu, Belçika İslam Koordinasyon Kurulu ve Belçika Müslümanları Din İşleri Kurulu'nun ortaklaşa yaptığı yazılı açıklamada, ülkede "hayvan refahı" konusunun bölgesel bir yetkiye dönüşmesinin ardından 2015 yılından beri Flaman ve Valonya bölgelerinde, geçici kesim hanelerinde dini usullere göre kesim yasağı getirilmesinin, Müslümanların en büyük bayramları olan Kurban Bayramı'nda mağduriyet yaşamalarına sebep olduğu kaydedildi.

Yasak için "hayvan refahını iyileştirme" gerekçesinin ortaya koyulduğu belirtilen açıklamada, Müslümanların İslam kaynaklarında da vurgu yapılan hayvan refahı konusunda oldukça hassas bir tutum içerisinde oldukları ve dini uygulamalarına saygıdan taviz vermeksizin hayvanların acılarını azaltmaya yönelik her türlü çabayı göstermeye hazır oldukları vurgulandı.

Açıklamada, yasağa karşı Avrupa Adalet Divanı'ndan görüş alınması talebiyle Brüksel Birinci Asliye Mahkemesine başvurularak hukuk mücadelesi başlatıldığı anımsatıldı.

Ayrıca Avrupa Adalet Divanı'nın, Flaman Bölgesinde yaşayan Müslümanların dini usullere göre kesim uygulamasını din ve ibadet özgürlüğü kapsamında "korunan dini bir uygulama" olduğunu kabul ettiği hatırlatıldı.

- "Din özgürlüğü ihlali ile karşı karşıyayız"

Tüm çabalara rağmen Flaman ve Valonya parlamentolarının dini usullere göre kesimi tamamen yasaklayan bir yasa çıkardıkları kaydedilen açıklamada, "Bu yasalarla birlikte hem Belçikalı Müslümanlar hem de Belçikalı Yahudiler tam bir din özgürlüğü ihlali ile karşı karşıya kalmışlardır. Belçika Müslümanları şimdi Flaman ve Valonya bölgelerindeki bu yasaklarla özgürlük karşıtı yasaların tehdidi altındadırlar." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Belçika adaletinin, anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine tamamen aykırı olan bu yasaları, Flaman ve Valonya'daki Müslümanların ibadet özgürlüğünü tümüyle ihlal ettikleri gerekçesiyle iptal etmesinin beklendiği ifade edildi.

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Belçika dernek helal kesim yasağı tepki

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