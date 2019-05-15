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Belçika’da Müslümanlara hak isteyen broşüre yasak getirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2019 19:46 | Son Güncelleme

Belçika’da 26 Mayıs’ta yapılacak federal seçimler öncesi Yeşiller Partisi (Ecolo) tarafından dağıtılan ve Müslümanların bazı haklar almasını savunan broşürün yasaklanması büyük tepki çekti.Belçika’da federal seçimlerin arifesinde Ecolo Partisi (Yeşiller) milletvekilleri Zoe Genot ve Ahmed Mouhssin’in dağıttığı ve Müslümanlara bazı hakların verilmesini savunan broşür yasaklandı.

Belçika’da 26 Mayıs’ta yapılacak federal seçimler öncesi Yeşiller Partisi (Ecolo) tarafından dağıtılan ve Müslümanların bazı haklar almasını savunan broşürün yasaklanması büyük tepki çekti.
Belçika’da federal seçimlerin arifesinde Ecolo Partisi (Yeşiller) milletvekilleri Zoe Genot ve Ahmed Mouhssin’in dağıttığı ve Müslümanlara bazı hakların verilmesini savunan broşür yasaklandı. Ecolo Partisi tarafından dağıtılan broşürde, devlet kurumlarında çalışan personel ve öğrenciler için başörtüsü giyme izni verilmesinin yanı sıra öğrencilerin dini bayramlarda bir gün okuldan izin alabilmelerine olanak tanınması talep ediliyordu. Ayrıca kurban kesmenin dini bir ibadet olduğu ve inançlarına göre özgürce kutlanmasına özgürlük isteniyordu.
İçişleri Bakanı Denis Ducarme Belçika basınına yaptığı açıklamada, “Kampanyada kilit bir andayız, Ecolo’nun maskesi düştü” yorumunda bulundu. Bakan Ducarme Ecolo’nun bu projesine destek veren sol PTB Partisinin tavrını da kınadı. Bakan Ducarme ayrıca devletin tarafsızlığı ve bir arada yaşama haklarına saldırıldığını ileri sürdü.
Ecolo partisinin Brüksel’deki birinci sıra adayı Alain Maron da, broşürde yazılanları, “Bu broşür, yayınlanmadan önce partimizin onayından geçmedi. Açıkça bu bizim resmi kampanyamız değil. Klişelerdeki nüansa ve diyaloga güveniyoruz” diye konuştu.

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