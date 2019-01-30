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Belçika’da Ninove kenti de başörtüsüne ’hayır’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 19:01 | Son Güncelleme

Brüksel ve Anvers belediyelerinin ardından Ninove Belediyesi de gişelerde çalışan Müslüman kadınlara başörtü yasağının devam etmesi kararını aldı.Belçika’da Ninove kenti de başörtüsüne hayır dedi.

Brüksel ve Anvers belediyelerinin ardından Ninove Belediyesi de gişelerde çalışan Müslüman kadınlara başörtü yasağının devam etmesi kararını aldı.
Belçika’da Ninove kenti de başörtüsüne hayır dedi. Belçika’nın İslam dinini 1974’te resmen tanımasına rağmen ülkedeki Müslümanlar birçok haklarından mahrum bırakılıyor. Belçika genelinde geçtiğimiz 14 Ekim’de yapılan belediye seçimlerinin ardından Brüksel ve Anvers belediyeleri yönetimi, gişelerde çalışan kadın Müslümanlara başörtü yasağının devamı yönünde karar almıştı. Ninove Belediyesi de başörtü yasağının devamına karar verdi. Bu karar belediye gişelerinde çalışan başörtülü kadınları derinden üzdü.

2016’da başörtü yasağına karşı çıkanlar bu kez destek verdi
Liberaller (Open VLD) Partisi’nden Belediye Başkanı Tania De Jonge, “2016’da belediye başkanı olduğum dönemde de belediye gişelerinde başörtü yasağının hayata geçirilmesi için Sosyalistler (SPA) ve Yeşiller (Groen!) karşı çıkmışlardı. Ancak 2019 itibariyle Ninove belediye yönetiminde tekrar aramızda olan SPA ve Groen! partileri bu kez belediye gişelerinde başörtü yasağı yönündeki anlaşmayı kabul ettiler. Halk ile iç içe olan belediye personelimiz tarafsızlığını korumalıdır" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 14 Ekim’de yapılan yerel seçimlerde aşırı sağcı İslam karşıtı Forza Ninove Partisi, yüzde 40 oy alarak Ninove Belediyesinde birinci olmuştu.

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