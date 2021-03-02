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Belçika’da öldürülen anne ile kızın davasında sanığın 2 kez müebbet hapsi istendi

02.03.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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Belçika’da yaşayan Emine Yağmur (34) ile annesi Fatma Yağmur’u (54) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Beytullah Altuner’in 2 kez müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.Belçika’da yaşayan Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur, 24 Mart 2018’de evlerinde ölü bulunmuştu.

Belçika’da yaşayan Emine Yağmur (34) ile annesi Fatma Yağmur’u (54) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Beytullah Altuner’in 2 kez müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Belçika’da yaşayan Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur, 24 Mart 2018’de evlerinde ölü bulunmuştu. Emine Yağmur’un birlikte yaşadığı Beytullah Altuner, 26 Mart 2018’de Belçika’nın Ankara Büyükelçiliğine giderek cinayeti itiraf etmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altuner hakkında dava açmıştı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Altuner katılırken, sanık avukatı mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi. Altuner, mahkemede yaptığı savunmasında, Emine Yağmur’un evine çocuğunu almak için gittiğini belirterek, "Türkiye’ye biletimi bile olaydan sonra aldım. Plan yapsam bileti önceden alırdım. Olay cinnet halindeyken gerçekleşti. Tasarlayarak öldürmedim. Öldürme kastım, niyetim, planım yoktu" iddialarında bulundu.
Altuner’in savunmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 2 kişiyi "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanık Altuner’in "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da ayrıca 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcı mütalaasına ilişkin beyanı sorulan Altuner, avukatının hazır olduğu duruşmada mütalaaya karşı savunma yapacağını söyleyerek süre talebinde bulundu. Müşteki avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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