Belçika'da öldürülen gurbetçi, Nizip'te toprağa verildi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- BELÇİKA’nın Liege kentinde öldürüldükten sonra ıssız bir yere gömülen 3 çocuk babası gurbetçi İlyas Köşker'in (44), cenazesi işlemlerin ardından getirildiği memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Belçika'nın Liege kentinde oto tamirciliği yapan İlyas Köşker, 28 Haziran günü evden otomobili ile ayrıldı ve geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Köşker için Liege ve komşu şehirlerin polis müdürlükleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Polis, Köşker'in son olarak bir işte ortaklık yapmayı düşündüğü Fas asıllı Omar Ettalep ile görüştüğünü belirledi. Polis tarafından sorgulanan Ettalep kendisine yardım eden 2 arkadaşı ile birlikte Köşker'i öldürerek Lüksemburg sınırlarında ıssız bir yere gömdüklerini itiraf etti. Polisler 10 Ağustos günü Ettalep'in gösterdiği yerde yapılan kazı çalışması ile Köşker'in cansız bedenini buldu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Köşker'in cenazesi 28 gün sonra dün akşam memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirildi. Köşker için bugün Hazreti Ali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Köşker'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Belçika polisinin olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

