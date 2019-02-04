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Belçika’da öldürülen Türk gencinin cenazesi Türkiye’ye uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 21:11 | Son Güncelleme

Belçika’nın Anvers şehrinde aralarında husumet olduğu iddia edilen gruplar arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Emre Söğütlü’nün cenazesi, toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.Belçika’nın Flaman kesiminde yer alan ve çok sayıda Türk nüfusun yer aldığı Anvers kentinde menfur bir cinayete kurban giden 28 yaşındaki Emre Söğütlü gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Belçika’nın Anvers şehrinde aralarında husumet olduğu iddia edilen gruplar arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Emre Söğütlü’nün cenazesi, toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.
Belçika’nın Flaman kesiminde yer alan ve çok sayıda Türk nüfusun yer aldığı Anvers kentinde menfur bir cinayete kurban giden 28 yaşındaki Emre Söğütlü gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Söğütlü’nün cenazesi Türk Diyanet Vakfı’na bağlı Anvers Mehmet Akif Ersoy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Konya’nın Yukarı Piribeyli kasabasında toprağa verilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.
Anvers Mehmet Akif Ersoy Camii bahçesinde bine yakın kalabalığın hazır bulunduğu cenaze törenine, Türkiye Cumhuriyeti Anvers Başkonsolosu Metin Ergin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ile acılı aile yakınları katıldı. Cami bahçesinde büyük bir sessizliğin hâkim sürdüğü cenaze töreninde cenaze yakınlarına taziyede bulunuldu.
Anvers şehrinde Türkler tarafından işletilen bir işletmede meydana gelen silahlı saldırı sonucu Emre Söğütlü hayatını kaybetmişti, 2 kişi de yaralanmıştı.

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