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Belçika’da öldürülen Türk memleketi Konya’da defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 15:18 | Son Güncelleme

Belçika’da çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Emre Söğütçü, memleketi Konya’nın Yunak ilçesinde defnedildi.Edinilen bilgiye göre, Belçika’da çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Emre Söğütçü’nün cenazesi Belçika Züid Mehmet Akif Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Konya’nın Yunak ilçesine bağlı Yukarıpiribeyli Mahallesi’ne getirildi.

Belçika’da çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Emre Söğütçü, memleketi Konya’nın Yunak ilçesinde defnedildi.
Edinilen bilgiye göre, Belçika’da çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen Emre Söğütçü’nün cenazesi Belçika Züid Mehmet Akif Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Konya’nın Yunak ilçesine bağlı Yukarıpiribeyli Mahallesi’ne getirildi. Cenaze mahalle mezarlığına salavatlar ve tekbirler eşliğinde getirildi. Saldırıda hayatını kaybeden Emre Söğütlü’nün babası Bayram Söğütlü oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Emre Söğütlü, dualar eşliğinde Piribeyli Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Bu sırada fenalık geçiren Emre Söğütçü’nün yakınlarına ambulansta müdahale edildi.
Cenaze törenine hayatını kaybeden Emre Söğütlü’nün ailesinin yanı sıra Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Müftüsü Yusuf Bektaş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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