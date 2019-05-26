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Belçika'da oy verme işlemi tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

Ülkede hem AP hem de federal ve bölgesel parlamento seçimleri yapıldı - Sarı yelekliler seçim günü yine sokaklardaydı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da 8 milyondan fazla seçmen, Avrupa Parlamentosu (AP) ile federal ve bölgesel parlamentolardaki vekillerini seçmek için sandık başına gitti.

Başkent Brüksel'deki sarı yeleklilerin yürüyüşünün gölgesinde yapılan seçimlerde oy verme işlemi klasik oylamalı sandıklarda Türkiye saatiyle 15.00'te, elektronik oylamalı sandıklarda 17.00'de sona erdi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, oyunu Valon Bölgesine bağlı Wavre belediyesinde kullandı.

Öte yandan, Brüksel'deki Kuzey Tren Garı önünde toplanan bir grup sarı yelekli slogan atarak, kent merkezine doğru yürüdü.

Çevredeki binalara zarar veren ve taşkınlık yapan göstericilere polis biber gazı ile müdahale etti.

- Türkler de yarışıyor

Seçimlerde onlarcası Türk kökenli olmak üzere yaklaşık 8 bin aday, farklı parlamentolara girebilmek için yarışıyor.

Federe yapılı Belçika'da nüfusun yüzde 60'ının yaşadığı Flaman kesiminin bağımsızlığından yana Yeni Flaman İttifakı (N-VA), 2010 yılındaki genel seçimlerden birinci parti çıkmasına rağmen koalisyon pazarlıklarına girmek istemeyince ağır bir siyasi kriz yaşanmış, ülke 541 gün hükümetsiz kalarak bu alanda dünya rekorunu kırmıştı.

Felemenkçe ve Fransızcaya ilaveten 80 bin kişilik otonom Alman toplumu nedeniyle Almancanın da resmi dil olduğu Belçika'da bölgeler arasında yaşanan dil ve gelir paylaşımı eksenli anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Belçika'da hükümetsiz kalma süresi 2007 yılında 194 gün, 1988 seçimlerinin ardından 148 gün, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün ve 1992 seçimlerinde 102 gün olmuştu.

Seçim sonuçlarının 19.00'dan (TSİ) itibaren açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Sarı yelekliler seçim

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