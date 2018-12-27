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Belçika'da "sarı yeleklilerden" yol kapatma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:05 | Son Güncelleme

Belçika'da "sarı yeleklilerden" yol kapatma eylemi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Valonya bölgesindeki "sarı yelekliler", dün gece saatlerinde yolları kapattı.

Belçika basınında yer alan haberlerde, sarı yeleklilerin, bölgedeki Hainaut kentinde, dün gece saatlerinde Fransa sınırına yakın yolları kapattığı belirtildi.

Federal polis, sabah saatlerinde duruma müdahale edildiğini ve Fransa'ya giden "E19" otobanı hariç tüm yolların açıldığını duyurdu.

Diğer yandan, sarı yeleklilerin arasına karışan bir grup hırsızın, Fransa sınırı yakınlarında park halinde bir kamyonu soyduktan sonra ateşe verdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Sarı yelekliler yol

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