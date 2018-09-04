Belçika'da şehir mezarlığından canlı yayın

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın kuzeyindeki Mechelen şehrinin mezarlığı, cenaze törenlerini canlı yayınlayacağını duyurdu.
Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Mechelen'deki şehir mezarlığı, eylül ayından itibaren cenaze törenlerini canlı yayınlamak için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Teknolojik donanımın yaklaşık 13 bin avroya mal olduğu belirtilirken, bu servisin cenaze törenine katılma imkanı olmayan yakınlara önemli bir hizmet sunacağı kaydedildi.
Söz konusu uygulamada, hizmetten faydalanmak isteyen aile yakınlarına bir şifre temin ediliyor ve internet üzerinden cenaze törenini canlı izleme imkanı sunuluyor.
Öte yandan, özellikle İngiltere'de yaygınlaşmaya başlayan cenaze töreninin canlı yayınlanması uygulaması tartışmaları da beraberinde getiriyor.
Sosyologlar, insanların cenaze törenine canlı bağlanarak "son görevi yerine getirme" duygusunu tatmin etmekle beraber esas olan acıyı paylaşma eylemine katılmadığına dikkati çekiyor.
Sosyal sigorta şirketi Royal London'ın geçen yıl yaptığı araştırma ise uygulamanın özellikle gençler arasında kabul gördüğünü ancak genel olarak kayıp yakınlarının çoğunun cenaze törenini canlı izlemek yerine hiç katılmamayı tercih ettiğini ortaya koyuyor.
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